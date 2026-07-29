آغازپرداخت یارانه نقدی کودهای شیمیایی به کشاورزان خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن نظام دوست اظهار کرد: ۹ هزار و ۱۵۲ تن کود فسفاته و پتاسه سهم کشاورزان این استان شده که دولت در راستای حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی، یارانه این کودها را به صورت نقدی به حساب آنان واریز میکند.
وی افزود : از مجموع این میزان کود، ۶ هزار و ۵۹۴ تن مربوط به کود فسفاته و ۲ هزار و ۵۵۸ تن مربوط به کود پتاسه است که برای تامین نیاز کشاورزان استان اختصاص یافته است.
وی از آغاز پرداخت یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان خبر داد و افزود: این طرح با هدف کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری و حمایت از امنیت غذایی کشور اجرا شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با اجرای این طرح، زمینه دسترسی آسانتر کشاورزان به نهادههای مورد نیاز را فراهم کرده است تا بهرهبرداران بتوانند با هزینه کمتر، کودهای مورد نیاز خود را تامین کنند.
نظام دوست ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی این کودها علاوه بر کاهش هزینههای تولید، موجب مصرف اصولی و فنی کودهای شیمیایی، تقویت حاصلخیزی خاک و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز مرحله نخست اجرای این طرح از کشاورزان خواست برای اطلاع از شرایط و ضوابط دریافت یارانه و تکمیل مراحل مربوط، به مراکز جهاد کشاورزی محل فعالیت یا کارگزاریهای مجاز توزیع نهادههای کشاورزی مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزان برای دریافت اطلاعات تکمیلی و آگاهی از جزئیات اجرای طرح میتوانند با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در ارتباط باشند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی اجرای این طرح را گامی موثر در حمایت از تولیدکنندگان، مدیریت بهینه مصرف نهادهها و تقویت پایداری تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد.
نظام دوست گفت: این طرح با هدف افزایش امنیت شغلی و غذایی اجرا شده است تا کشاورزان برای تامین نهادههای کشاورزی نگرانی کمتری از افزایش قیمتها داشته باشند.
وی افزود: مصرف کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه تاثیر بسزایی در بهبود کمی و کیفی محصولات دارد و تامین کافی این عناصر میتواند به رشد بهتر گیاه، توسعه سیستم ریشه و افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماریها و تنشهای محیطی کمک کند.
وی تصریح کرد: کودهای پتاسه نیز در ارتقای ایمنی گیاه در برابر آفات و بیماریها و بهبود کیفیت، رنگ و بازارپسندی محصول نهایی نقش مهمی دارند.
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