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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

تفاهم‌نامه جامع مدیریت پایدار مراتع گیلان امضا شد

تفاهم‌نامه جامع مدیریت پایدار مراتع گیلان امضا شد

رشت- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از امضای تفاهم‌نامه همکاری جامع سه‌ساله با انجمن صنفی مرتعداران استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامیار مرزبانی صبح چهارشنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری جامع در حوزه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از مراتع، میان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان و انجمن صنفی مرتعداران استان با اشاره به جایگاه راهبردی مراتع اظهار کرد: مراتع از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی، بستر حیات اکولوژیک، پشتوانه امنیت غذایی، ضامن پایداری معیشت جوامع محلی و عشایری و از ارکان اساسی تعادل زیستی کشور به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر رویکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در افزایش مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌برداران، افزود: معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی، نظام‌نامه «مردمی‌سازی فعالیت‌های منابع طبیعی و آبخیزداری» را برای اجرا ابلاغ کرده است که این تفاهم‌نامه در راستای تحقق آن منعقد شده است.

مرزبانی مدت اعتبار این تفاهم‌نامه را سه ساله اعلام کرد و گفت: از جمله تعهدات مهم اداره کل منابع طبیعی گیلان، ایجاد سازوکارهای نظارتی مشترک بین اداره کل، شهرستان‌ها و نمایندگان مرتعداران، ارائه آمار و اطلاعات به‌روز از مراتع و مرتعداران استان و برگزاری دوره‌های آموزش فنی و ترویجی بر اساس نیاز و درخواست انجمن است.

«بیت‌اله کریمی» رئیس انجمن صنفی مرتعداران استان گیلان، نیز در این نشست با تشریح اهداف این تفاهم‌نامه تصریح کرد: این تفاهم‌نامه در راستای اجرای دقیق شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور و اساس‌نامه انجمن صنفی مرتعداران تنظیم شده است. استفاده از پتانسیل اجتماعی و اجرایی مرتعداران، افزایش مشارکت آنان، ساماندهی بهره‌برداری از مراتع، ارتقای مدیریت عرفی و ایجاد ساختار حفاظتی و اطفای حریق، از اهداف اصلی این همکاری سه‌ساله به شمار می‌رود.

کریمی در پایان تصریح کرد: امضای این تفاهم‌نامه، سرآغاز فصل جدیدی از همکاری میان دستگاه متولی و بهره‌برداران است که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در زمینه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی باشد.

کد مطلب 6902550

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