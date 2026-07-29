به گزارش خبرنگار مهر، کامیار مرزبانی صبح چهارشنبه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری جامع در حوزه مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری پایدار از مراتع، میان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان و انجمن صنفی مرتعداران استان با اشاره به جایگاه راهبردی مراتع اظهار کرد: مراتع از مهمترین سرمایههای ملی، بستر حیات اکولوژیک، پشتوانه امنیت غذایی، ضامن پایداری معیشت جوامع محلی و عشایری و از ارکان اساسی تعادل زیستی کشور به شمار میروند.
وی با تأکید بر رویکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در افزایش مشارکت ذینفعان و بهرهبرداران، افزود: معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی، نظامنامه «مردمیسازی فعالیتهای منابع طبیعی و آبخیزداری» را برای اجرا ابلاغ کرده است که این تفاهمنامه در راستای تحقق آن منعقد شده است.
مرزبانی مدت اعتبار این تفاهمنامه را سه ساله اعلام کرد و گفت: از جمله تعهدات مهم اداره کل منابع طبیعی گیلان، ایجاد سازوکارهای نظارتی مشترک بین اداره کل، شهرستانها و نمایندگان مرتعداران، ارائه آمار و اطلاعات بهروز از مراتع و مرتعداران استان و برگزاری دورههای آموزش فنی و ترویجی بر اساس نیاز و درخواست انجمن است.
«بیتاله کریمی» رئیس انجمن صنفی مرتعداران استان گیلان، نیز در این نشست با تشریح اهداف این تفاهمنامه تصریح کرد: این تفاهمنامه در راستای اجرای دقیق شیوهنامه فنی و اجرایی بهرهبرداری از مراتع کشور و اساسنامه انجمن صنفی مرتعداران تنظیم شده است. استفاده از پتانسیل اجتماعی و اجرایی مرتعداران، افزایش مشارکت آنان، ساماندهی بهرهبرداری از مراتع، ارتقای مدیریت عرفی و ایجاد ساختار حفاظتی و اطفای حریق، از اهداف اصلی این همکاری سهساله به شمار میرود.
کریمی در پایان تصریح کرد: امضای این تفاهمنامه، سرآغاز فصل جدیدی از همکاری میان دستگاه متولی و بهرهبرداران است که میتواند الگویی برای سایر استانها در زمینه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی باشد.
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