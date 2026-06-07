تمام مراتع کشور باید طرح مرتعداری داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم حسین‌پور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با استناد به ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بر ضرورت تهیه و اجرای طرح‌های مرتعداری تأکید کرد.

وی با اشاره به سیاست اقتصادی کردن طرح‌های مرتعداری، گفت: اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی و چندمنظوره می‌تواند ضمن حفظ و احیای مراتع؛ زمینه بهره‌برداری پایدار، افزایش درآمد بهره‌برداران، تقویت امنیت غذایی و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با توسعه طرح‌های مرتعداری، جلب مشارکت مرتعداران و بهره‌گیری از دانش بومی جوامع محلی؛ زمینه حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از مراتع کشور بیش از پیش فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر نقش بهره‌برداران در حفاظت از منابع طبیعی افزود: مرتعداران سرمایه‌های اجتماعی منابع طبیعی و حافظان واقعی مراتع هستند و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تلاش می‌کند در حفاظت، مدیریت و احیای مراتع، از ظرفیت مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی بهره‌مند شود.

وی در همین حال نقش انجمن‌های صنفی مرتعداران در حفاظت از مراتع را مهم دانست و گفت: انجمن‌های صنفی باید در مدیریت چرا، ساماندهی بهره‌برداری و اجرای برنامه‌های مرتعداری نقش‌آفرینی کنند و سازمان منابع طبیعی نیز وظیفه سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت را بر عهده داشته باشد.

حسین‌پور مساحت مراتع کشور را ۸۳ میلیون هکتار اعلام کرد و یادآور شد: ارزش ریالی گوشت تولیدی ناشی از تعلیف ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز متکی به مراتع کشور با قیمت‌های روز، بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بیانگر اهمیت راهبردی مراتع در اقتصاد کشور، تامین امنیت غذایی و تقویت اقتصاد مقاومتی است.