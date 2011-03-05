۲۲ هزار بهره‌ بردار مراتع استان قزوین صاحب انجمن صنفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حمید روزبه عصر شنبه در گردهمایی انجمن صنفی مرتعداران بخش آوج از توابع شهرستان بوئین زهرا که با حضور جمعی از کارشناسان، مرتعداران و بهره برداران در سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد، اظهار داشت: این انجمن با هدف توسعه مشارکت و ارتقای سطح آگاهی و جایگاه قانونی مرتعداران و استاندارد سازی مرتعداری تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه انجمن صنفی مرتعداران استان قزوین در راستای اجرای ماده 131 قانون کار کشور تشکیل شد، هدف از فعالیت انجمن صنفی کارفرمایان مرتعداران استان را حفظ حقوق، منافع مشروع، قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان برای تضمین حفظ منابع جامعه عنوان کرد.

روزبه خاطرنشان کرد: تلاش در راستای استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور رسیدن به اهداف انجمن، جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات و شناخت نیازها و اولویت ها مهمترین وظیفه اساسی این انجمن است.

وی افزود: همچنین انتقال نوآوری و تکنولوژی، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و کوشش برای رسیدن به جایگاه امور آموزش از دیگر کارهایی است که انجمن پیگیری خواهد کرد.

به گفته وی هم اکنون 853 هزار هکتار مرتع در استان قزوین وجود دارد که 22 هزار و 500 خانوار از این مراتع بهره برداری می کنند که با تشکیل این انجمن حفاظت از عرصه های طبیعی افزایش خواهد یافت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوئین زهرا نیز در این گردهمایی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های دولت نهم واگذاری امور به مردم است، خاطرنشان کرد: با تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی مرتعداری، بهره برداران از مراتع به نحو شایسته و مطلوب تری استفاده می کنند.

علی اصغر اسماعیل زاده استقبال مرتعداران از تشکیل انجمن صنفی مرتعداران در این شهرستان مطلوب ارزیابی کرد و افزود: احیا، اصلاح و توسعه پوشش گیاهی، ایجاد تشکل یکپارچه و منسجم، شناسایی مشکلات و پتانسیل ها، استاندارد سازی شغل مرتعداری، ایجاد شرایط بهره وری و ارتقای سطح آموزشی را از جمله مزایای تشکیل این انجمن عنوان کرد.

وی در ادامه در خصوص تعداد پلاک های ممیزی شده و طرح های مرتعداری مصوب و واگذار شده به نماینده دامداران مطالبی بیان کرد و خواستار معرفی نماینده جهت تحویل سایر طرح های مرتعداری از بهره برداران شد.