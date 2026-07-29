به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن عرفاتی، صبح چهارشنبه، در نشست خبری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی با شعار «باید برخاست» اظهار کرد: اربعین امسال فراتر از یک حرکت آیینی، بستری برای روشنگری و جهاد تبیین در برابر هجمه‌های اقتصادی و فرهنگی است.

وی با بیان اینکه نهضت امام حسین(ع) درس ایستادگی در برابر ظلم است، افزود: شعار امسال «باید برخاست» دعوتی به استقامت در برابر فشارهای ظالمانه علیه ملت ایران است.

معاون امور فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با تأکید بر نقش رسانه‌ها در جهاد تبیین گفت: همان‌گونه که حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پیام عاشورا را تبیین کردند، امروز نیز رسانه‌های متعهد باید دستاوردهای اربعین را برای اقشار مختلف جامعه تبیین کنند.

عرفاتی از تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ جلسه هماهنگی برای تسهیل تردد و ارائه خدمات به زائران برگزار شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم برای خدمت‌رسانی در این مراسم گفت: امسال بیش از ۷۰۰ موکب در شهرری ثبت‌نام کرده‌اند و در مجموع بیش از ۲ هزار موکب در مسیر پیاده‌روی از میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

معاون امور فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خاطرنشان کرد: همچنین ۸۰ موکب فرهنگی و ۱۰ نقطه ویژه برای برنامه‌های معرفتی و سخنرانی‌های مذهبی در مسیر پیش‌بینی شده تا رویکرد فرهنگی و تبیینی این مراسم تقویت شود.