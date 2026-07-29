به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد اشرفی صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت عملیات مهار آتش اظهار کرد: بخش‌های قابل توجهی از محدوده‌های درگیر آتش خاموش شده است اما در یک نقطه به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و نبود امکان حضور نیروهای عملیاتی، همچنان آتش‌سوزی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه از نخستین ساعات وقوع حادثه عملیات مهار آتش‌سوزی با استفاده از ظرفیت ۶ دستگاه خودروی آتش‌نشانی آغاز شد، افزود: نیروهای عملیاتی موفق شدند آتش را در تمامی بخش‌هایی که امکان دسترسی زمینی وجود داشت کنترل و مهار کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر هماهنگی‌های لازم برای اعزام دو خودروی مجهز با توان عملیاتی بالا و پرتاب آب بیشتر انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود طی دو تا سه ساعت آینده عملیات مهار کامل و خنک‌سازی محدوده‌های درگیر نیز به پایان برسد.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای آتش‌نشانی و عوامل عملیاتی خاطرنشان کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان تا مهار کامل آتش و اطمینان از ایمن‌سازی منطقه روند عملیات را به صورت مستمر پایش و دنبال خواهد کرد.