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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

بخش عمده آتش‌سوزی در بخش شمالی تالاب هورالعظیم مهار شد

بخش عمده آتش‌سوزی در بخش شمالی تالاب هورالعظیم مهار شد

اهواز - مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از مهار بخش عمده آتش‌سوزی در بخش شمالی تالاب هورالعظیم خبر داد و گفت: عملیات مهار و خنک‌سازی در سایر نقاط همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد اشرفی صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت عملیات مهار آتش اظهار کرد: بخش‌های قابل توجهی از محدوده‌های درگیر آتش خاموش شده است اما در یک نقطه به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و نبود امکان حضور نیروهای عملیاتی، همچنان آتش‌سوزی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه از نخستین ساعات وقوع حادثه عملیات مهار آتش‌سوزی با استفاده از ظرفیت ۶ دستگاه خودروی آتش‌نشانی آغاز شد، افزود: نیروهای عملیاتی موفق شدند آتش را در تمامی بخش‌هایی که امکان دسترسی زمینی وجود داشت کنترل و مهار کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر هماهنگی‌های لازم برای اعزام دو خودروی مجهز با توان عملیاتی بالا و پرتاب آب بیشتر انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود طی دو تا سه ساعت آینده عملیات مهار کامل و خنک‌سازی محدوده‌های درگیر نیز به پایان برسد.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای آتش‌نشانی و عوامل عملیاتی خاطرنشان کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان تا مهار کامل آتش و اطمینان از ایمن‌سازی منطقه روند عملیات را به صورت مستمر پایش و دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6902598

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