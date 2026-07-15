سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتشسوزی یک دستگاه تریلی حامل علوفه در جاده کرمانشاه-بیستون خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۴:۲۰ امروز چهارشنبه، گزارش این حادثه از محدوده روستای «سهچک» به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اعلام شد.
وی افزود: با توجه به فاصله محل حادثه از مرکز شهر و همچنین احتمال گسترش آتش، بلافاصله دو دستگاه خودروی اطفایی سنگین از نزدیکترین ایستگاههای عملیاتی شامل سهراه مسکن و میدان شهدا به محل اعزام شدند تا عملیات مهار حریق در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: به دلیل نزدیکی محل حادثه به کارخانه سیمان غرب، نیروهای آتشنشانی این کارخانه نیز پیش از رسیدن تیمهای عملیاتی سازمان در محل حضور یافتند و عملیات اطفای اولیه و آبدهی به کانون آتش را آغاز کردند که نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش حریق داشت.
قادری ادامه داد: پس از حضور نیروهای سازمان آتشنشانی، بار علوفه از تریلی جدا شد و با اجرای عملیات تخصصی، آتشسوزی به طور کامل مهار و از سرایت آن به سایر بخشهای خودرو و محیط اطراف جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه راننده تریلی در این حادثه دچار سوختگی سطحی شده است، خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این آتشسوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است و پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
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