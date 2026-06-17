به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی پور با اشاره به مهار آتش سوزی در ارتفاعات باباکوهی شیراز گفت: عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در دامنه و ارتفاعات باباکوهی که از صبح امروز آغاز شده بود، با موفقیت به پایان رسید.

وی ادامه داد: این حریق که از حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز، ۲۷ خردادماه، در محدوده بلوار جمهوری آغاز و به دلیل وزش باد و پوشش گیاهی منطقه، با سرعت به سمت ارتفاعات در حال گسترش بود، با حضور به‌موقع و واکنش سریع نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی کنترل شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، ضمن تأیید مهار کامل حریق افزود: به محض اعلام گزارش حادثه به سامانه ۱۲۵، تیم‌های تخصصی از ایستگاه‌های مختلف به محل اعزام شدند. با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر و گسترش آتش به سمت ارتفاعات، عملیات اطفای حریق با حساسیت ویژه و در شرایطی دشوار انجام شد. ️

عیدی پور گفت: با تلاش بی‌وقفه و طاقت‌فرسای آتش‌نشانان، از گسترش بیشتر حریق به سایر مناطق و پوشش‌های گیاهیِ مجاور جلوگیری شد و هم‌اکنون وضعیت در کنترل کامل است. عملیات لکه‌گیری نیز به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شعله‌ور شدن مجدد، با دقت کامل به پایان رسیده است.

وی در پایان اقدامات عملیاتی این حادثه را این‌گونه تشریح کرد: در این عملیات، نیروهای عملیاتی ۶ ایستگاه آتش‌نشانی شامل ۳۰ آتش‌نشان و تیم تخصصی کوهستان با ظرفیت ۷ دستگاه خودروی آتش نشانی سنگین، نیمه‌سنگین و سبک با هماهنگی کامل نسبت به مهار و خاموش کردن آتش اقدام کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از تمامی شهروندان درخواست کرد با توجه به گرمای هوا و خشکی پوشش گیاهی، نسبت به رعایت نکات ایمنی در محیط‌های طبیعی به‌ویژه ارتفاعات اهتمام بیشتری داشته باشند.