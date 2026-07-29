حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد : مردم ولایت‌مدار شهرستان فریدن امسال نیز همچون سال‌های گذشته با شور و شعور حسینی به استقبال اربعین رفته‌اند و فضای شهرستان معطر به عطر خدمت و ارادت به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) شده است.

وی با اشاره به بسیج امکانات مردمی برای پذیرایی از زائران افزود: در حال حاضر ۵ موکب بین‌راهی در محورهای مواصلاتی شهرستان و ۵ موکب درون‌شهری در نقاط مختلف فریدن فعال شده‌اند که با عشق و اخلاص به زائران عبوری و همچنین همشهریان مشتاق، خدمت‌رسانی می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فریدن در ادامه با اشاره به اشتیاق خیل عظیمی از عاشقان که توفیق حضور در پیاده‌روی نجف تا کربلا را نداشته‌اند گفت: به منظور تسلای دل جاماندگان، آئین معنوی پیاده‌روی جاماندگان کربلا در فریدن برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام خانی تصریح کرد: این مراسم باشکوه از مبدأ بقعه متبرکه شیخ ابوسلیمان دارانی آغاز خواهد شد و عزاداران حسینی مسیر این بقعه تا امامزادگان واجب‌التکریم، عبدالله و ابراهیم (ع) شهر دامنه را با پای پیاده طی خواهند کرد.

وی ابراز کرد: در طول این مسیر، برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی تدارک دیده شده است که شاخص‌ترین آن‌ها قرائت دسته جمعی زیارت عاشورا در مقصد و در جوار حرم مطهر امامزادگان شهر دامنه خواهد بود. امیدواریم این حرکت نمادین، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم این خطه با آرمان‌های نهضت حسینی باشد.