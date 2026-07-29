توسلی: تکریم ارباب رجوع در ادارات خوانسار در اولویت باشد

محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست شورای اداری شهرستان خوانسار، اظهار کرد: در شرایط کنونی، ارتقای کیفیت خدماترسانی، کنترل بازار، مدیریت مصرف انرژی و پیگیری مسائل زیرساختی از مهمترین اولویتهای دستگاههای اجرایی شهرستان است.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان افزود: دستگاههای نظارتی باید با برگزاری گشتهای مشترک و مستمر، بر بازار نظارت دقیق داشته باشند و با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و تخلفات اقتصادی بهصورت قاطع برخورد کنند.
فرماندار خوانسار با اشاره به ناترازی انرژی، بیان کرد: تمامی مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند مدیریت مصرف و استفاده بهینه از انرژی را بهعنوان یک اولویت جدی در برنامههای اجرایی خود قرار دهند و در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.
توسلی همچنین بر پیگیری فوری مشکلات زیرساختی شهرستان تأکید کرد و گفت: رفع مسائل مربوط به اسناد منازل خیابان شهید رجایی، ساماندهی زمینهای طرح نهضت ملی مسکن و تعیین تکلیف پروندههای مرتبط با طرح جوانی جمعیت باید با همکاری دستگاههای ذیربط تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.
وی ادامه داد: رؤسای ادارات باید با حضور میدانی و بازدید مستمر از پروژههای عمرانی، روند اجرای طرحها را بهصورت دقیق رصد کرده و گزارش پیشرفت پروژهها را به فرمانداری ارائه دهند.
فرماندار خوانسار با تأکید بر تکریم اربابرجوع خاطرنشان کرد: رضایتمندی مردم باید در صدر برنامههای مدیران قرار گیرد و تمامی دستگاههای اجرایی با برخورد مناسب، پاسخگویی مطلوب و اولویتبندی نیازهای شهروندان، زمینه ارتقای اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات را فراهم کنند.
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