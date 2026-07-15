به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ۴ نقطه در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری اداره برق شهرستان محل های مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از محل های مذکور، ۱۴ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرده اند بیان داشت : در این راستا ۴ نفردستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شدند.