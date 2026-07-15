  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

خاموشی دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال غیرمجاز ۱۵ میلیاردی در مراغه

خاموشی دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال غیرمجاز ۱۵ میلیاردی در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف ۱۴ دستگاه ماینر غیر مجاز قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ۴ نقطه در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری اداره برق شهرستان محل های مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از محل های مذکور، ۱۴ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرده اند بیان داشت : در این راستا ۴ نفردستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6888871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها