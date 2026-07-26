کشف و ضبط ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک کارگاه صنعتی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فرج‌نیا عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز، همکاران امور برق اندیشه، دفتر حراست و امور محرمانه، فرماندهی انتظامی و مراجع قضایی، یک مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی شد که در بازرسی از آن، ۳۸ دستگاه ماینر کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه ماینینگ غیرمجاز مصداق آشکار سرقت انرژی و قاچاق برق است، افزود: این مراکز به دلیل مصرف مداوم و بسیار بالای برق، فشار سنگینی بر شبکه توزیع وارد کرده و موجب کاهش پایداری شبکه، افت کیفیت برق و افزایش احتمال بروز خاموشی می‌شوند. ادامه این روند، حقوق مشترکان را تضییع کرده و تأمین برق پایدار برای منازل، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، خدمات عمومی، صنایع، شهرک‌های صنعتی و سایر زیرساخت‌های حیاتی را با مخاطره مواجه می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تأکید بر اینکه در شرایط حساس کنونی، همزمان با اوج گرمای تابستان علی الخصوص افزایش گرما در جنوب کشور، قاچاق برق صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، خیانت به مردم، خیانت به وطن و تعرض به حقوق عمومی، سرمایه‌های ملی و امنیت انرژی کشور است. از این‌رو صنعت برق با همکاری دستگاه‌های مسئول، مقابله با برق‌دزدی و مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز را با قاطعیت دنبال می‌کند.

فرج‌نیا با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی و اجرایی در این حوزه خاطرنشان کرد: در چارچوب تصمیمات دولت و سیاست‌های صنعت برق، علاوه بر جمع‌آوری تجهیزات و برخورد قانونی با متخلفان، برق مراکز دارای ماینر غیرمجاز قطع و مجوز فعالیت آنان نیز پس از طی مراحل قانونی ابطال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر دستگاه ماینر غیرمجاز، برق مورد نیاز خانه‌ها، مراکز درمانی، صنایع و خدمات عمومی را به سرقت می‌برد، افزود: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در واقع صیانت از منافع عمومی و تضمین تأمین برق پایدار برای همه مشترکان است.

فرج‌نیا از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز ماینینگ غیرمجاز، برق‌دزدی یا هرگونه قاچاق برق، موضوع را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با سامانه ۱۲۱ گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز افزود: هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی انرژی مصرف می‌کند؛ بنابراین با کشف و جمع‌آوری ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز، برق مورد نیاز حدود ۴۱۸ خانوار آزاد شده و به شبکه توزیع بازگشته است.