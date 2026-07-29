نخستین فراخوان تقدیر از نویسندگان دهه هشتادی و دهه نودی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، «باید نوشت» عنوان نخستین فراخوان شناسایی و تقدیر از آثار تدوین‌شده نویسندگان دهه هشتادی و دهه نودی در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت است که به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با همکاری مؤسسه رهنمای اهل قلم، ویژه استان تهران منتشر شده است.

این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از نویسندگان نوجوان و جوان، حمایت از تولید آثار مکتوب در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، کشف استعدادهای ادبی نسل جدید و تقویت جریان کتاب‌نویسی در این عرصه برگزار می‌شود. بر این اساس، نویسندگان دهه هشتادی و دهه نودی می‌توانند آثار تدوین‌شده خود را در محورهای دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مدافعان حرم و امنیت، ایثار و شهادت به دبیرخانه ارسال کنند.

علاقه‌مندان باید طرح جلد کتاب، فایل PDF اثر و شماره شابک کتاب خود را حداکثر تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۱۰۳۱۴۶۹۸۳ ارسال کنند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با برگزاری رویداد «باید نوشت» در تلاش است ضمن حمایت از نویسندگان جوان، زمینه معرفی آثار ارزشمند نسل جدید را فراهم کرده و گامی مؤثر در ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب‌نویسی و انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت به نسل‌های آینده بردارد.

از برگزیدگان این فراخوان نیز در آیینی ویژه تقدیر خواهد شد.