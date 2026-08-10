پرونده ویژه شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و هفتمین شماره ماهنامه تخصصی «سرو» با رویکردی جامع به مهمترین موضوعات فرهنگی، تاریخی، رسانهای و راهبردی حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت منتشر شد.
این شماره از ماهنامه «سرو» با بهرهگیری از یادداشتها، گفتوگوها، روایتها و گزارشهای تحلیلی، کوشیده است تصویری روشن از پایداری ملت ایران، استمرار فرهنگ ایثار و مجاهدت، و نقشآفرینی شخصیتها و جریانهای اثرگذار در عرصههای دفاع، رسانه و فرهنگ ارائه کند.
از مهمترین بخشهای این شماره، پرونده ویژه شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی است که در آن، ابعاد مختلف شخصیتی، مدیریتی، اخلاقی و میدانی این فرمانده برجسته مورد توجه قرار گرفته است. در این پرونده، شهید موسوی بهعنوان یکی از چهرههای مؤثر در تقویت وحدت نیروهای مسلح، ارتقای روحیه انقلابی، اهتمام به آموزش و تربیت نیروها و صیانت از امنیت کشور معرفی شده و روایتی چندوجهی از مجاهدتها و خدمات ماندگار او ارائه شده است.
در این شماره همچنین اربعین بهعنوان بزرگترین شبکه مردمی فرهنگی و تمدنی جهان اسلام مورد بررسی قرار گرفته و نقش آن در ترویج همبستگی، کرامت انسانی، مهرورزی و فرهنگ مقاومت برجسته شده است. «سرو» در این بخش، اربعین را تنها یک مناسبت آیینی نمیداند، بلکه آن را ظرفیتی تمدنی و جهانی برای انتقال پیام حقیقت، ایثار و همدلی معرفی میکند.
سرمقاله و بخشهای تحلیلی این شماره نیز با تأکید بر پایداری مردم ایران، به واکاوی ابعاد جنگ ترکیبی، اهمیت انسجام ملی، و ضرورت هوشیاری فرهنگی و رسانهای پرداختهاند. در این مطالب، بر این نکته تأکید شده است که ملت ایران با تکیه بر تجربه تاریخی، سرمایه اجتماعی و پشتوانههای معنوی خود، توانسته است در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و مسیر عزت و اقتدار را استمرار بخشد.
از دیگر محورهای مهم این شماره، توجه به نقش رسانه و خبرنگار در میدان روایت است. مطالب این بخش بر ضرورت حضور حرفهای، مسئولانه و میدانی اصحاب رسانه برای روایت درست واقعیتها و مقابله با جنگ روایتها تأکید دارد؛ رویکردی که به این شماره، بُعدی روزآمد و مسئلهمحور بخشیده است.
هشتاد و هفتمین شماره ماهنامه «سرو» در مجموع، با گردآوری مجموعهای از روایتهای الهامبخش، تحلیلهای فکری، موضوعات فرهنگی و چهرههای اثرگذار، بار دیگر جایگاه این نشریه را بهعنوان یکی از تریبونهای تخصصی در تبیین مفاهیم انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت تثبیت کرده است.
گفتنی است نشریه سرو به مدیرمسئولی علی اصغر جعفری و سردبیری ساسان والی زاده در ۱۲۰صفحه، از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چاپ و منتشر میشود.
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