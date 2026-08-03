موزه سیار «در لباس سربازی» در مسیر اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، موزه تخصصی «در لباس سربازی» که در سال ۱۴۰۰ با حضور شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افتتاح شد، در اقدامی فرهنگی و نوآورانه، به صورت سیار و پرتابل در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی حضور یافته و این روزها در موکب «قاسم‌ابن‌الحسن(ع)» شهر همدان، میزبان عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

این موزه که به همت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت طراحی و اجرا شده است، به صورت شبانه‌روزی پذیرای زائران اربعین بوده و طی هشت شب حضور خود در همدان، تلاش کرده است با بهره‌گیری از اسناد، تصاویر و روایت‌های مستند، سیره دفاعی و نظامی قائد شهید امت را برای مخاطبان تبیین کند.

یکی از بخش‌های اثرگذار این رویداد فرهنگی، روایت‌گری سمیرا فتح‌اللهی است که با ارائه روایت‌هایی مستند و همراه با تصاویر و اسناد کمتر دیده‌شده، توانسته ارتباطی عمیق و عاطفی با زائران، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، برقرار کند.

فتح‌اللهی با اشاره به یکی از ماندگارترین خاطرات خود از این هشت شب حضور در موزه سیار گفت: «تمام لحظات حضور در این موزه برای من ارزشمند و فراموش‌نشدنی بود، اما روایت‌گری برای اعضای کانون ناشنوایان همدان تجربه‌ای متفاوت و ماندگار رقم زد. با همراهی مترجم زبان اشاره تلاش کردیم مفاهیم را بدون تحریف و با ساده‌ترین واژه‌ها منتقل کنیم. اشک‌های زائران ناشنوا مقابل تابلوهای موزه، از تأثیر عمیق این روایت‌ها حکایت داشت و در پایان نیز از ما خواستند سرودی را که شعر آن توسط رهبر شهید در وصف ناشنوایان سروده شده بود، در فضای موزه اجرا کنند.»

بر اساس گزارش‌های میدانی، موزه سیار «در لباس سربازی» با استقبال گسترده زائران و مردم همدان روبه‌رو شده و بسیاری از بازدیدکنندگان، این نمایشگاه را فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی، مدیریتی و دفاعی قائد شهید امت دانسته‌اند. زائرانی که در مسیر پیاده‌روی اربعین در موکب قاسم‌ابن‌الحسن (ع) حضور می‌یابند، با بازدید از این موزه، پیوند میان فرهنگ عاشورا، دفاع مقدس و مکتب مقاومت را ملموس‌تر از گذشته درک می‌کنند.

برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی ابراز امیدواری کرده‌اند که موزه سیار «در لباس سربازی» در ادامه مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین، در شهرهای دیگر نیز برپا شود و بتواند پیام ایثار، مقاومت و سیره دفاعی قائد شهید امت را برای مخاطبان بیشتری روایت کند.