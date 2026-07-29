مدیرکل دیوان محاسبات بوشهر منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور، علی باستین به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر منصوب شد.

باستین از مدیران بومی استان بوشهر است که در سال‌های گذشته مسئولیت‌هایی از جمله معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری و مدیرکل اداری و مالی استانداری بوشهر را بر عهده داشته است.

دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، مسئولیت حسابرسی، کنترل و نظارت مستمر بر عملکرد مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌هایی را که به هر نحو از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، بر عهده دارد و نقش مهمی در ارتقای شفافیت، انضباط مالی و صیانت از منابع عمومی ایفا می‌کند.