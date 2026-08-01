به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ١٠مرداد ۱۴۰۵ نشست خبری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

مجتبی محلاتی، معاونت پشتیبانی و امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران در این نشست درباره برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، از اعتبار دو دهه‌ای این رویداد و نقش آن در توسعه بازارهای داخلی و خارجی خبر داد و گفت: این نمایشگاه اکنون به معتبرترین رویداد تخصصی حوزه ساختمان در منطقه تبدیل شده است که از نظر وسعت، تعداد شرکت‌کنندگان و حجم بازدیدکنندگان، جایگاه ویژه‌ای در سطح منطقه دارد.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه میزبان طیف گسترده‌ای از تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان، تأمین‌کنندگان تجهیزات، مهندسان، معماران، انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران است، افزود: برخلاف تصورات موجود مبنی بر کاهش استقبال به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، امسال شاهد استقبال زیادی و حتی فراتر از سال‌های گذشته هستیم. بر اساس آمارهای اولیه، حدود ۱۰۰۰ شرکت در این نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده تمایل تولیدکنندگان برای پر کردن خلاهای بازار از طریق حضور در پلتفرم‌های معتبر است.

تمرکز بر فناوری‌های نوین و توسعه بازارهای صادراتی

معاونت پشتیبانی و امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران در خصوص اهداف این رویداد تصریح کرد: هدف ما از برگزاری این نمایشگاه، فراتر از عرضه محصولات است؛ ما به دنبال ایجاد بسترهای آموزشی، برقراری ارتباطات تجاری مستحکم، معرفی فناوری‌های نوین و توسعه بازارهای خارجی هستیم.

محلاتی با تحلیل وضعیت بازارهای هدف، گفت: کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس، مشتریان دائمی محصولات ساختمانی ایران هستند که به دنبال خرید محصولات با کیفیت ما هستند. در مقابل، کشورهایی مانند چین، ترکیه و کره جنوبی با هدف ارائه محصولات و فناوری‌های خود در این نمایشگاه حضور دارند. به‌طور مشخص در مورد کره جنوبی، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و شهرسازی و طرف کره‌ای در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان وجود دارد که امیدواریم این نمایشگاه، نقطه شروع و بستری برای اجرایی شدن آن باشد.

تنوع محصولات و تقسیم‌بندی تخصصی سالن‌ها

وی همچنین با اشاره به وجود غرفه‌های ارزی برای شرکت‌های خارجی، افزود: سالن‌های نمایشگاه امسال به‌صورت تخصصی تقسیم‌بندی شده‌اند تا دسترسی بازدیدکنندگان تسهیل شود. این بخش‌ها شامل مصالح ساختمانی، تجهیزات و ماشین‌آلات، درب و پنجره، آسانسور و پله برقی، تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی، سیستم‌های هوشمند، تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی، معماری و طراحی و همچنین محصولات دانش‌بنیان است. همچنین برخلاف سال‌های گذشته، امسال تمام فضاهای باز نیز برای پاسخگویی به تقاضای بالای شرکت‌ها، زیر پوشش نمایشگاه قرار گرفته‌اند.

معاونت پشتیبانی و امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران درباره کشورهای خارجی حاضر در نمایشگاه به کشورهای عراق، عمان، چین، ترکیه، افغانستان، روسیه و تاجیکستان اشاره کرد و گفت: مشارکت ارزی این نمایشگاه در ۳ بخش است. بخشی از حاضران با دعوت رسمی بازدید خواهند داشت. برخی هم برای ارائه محصولات در نمایشگاه حاضر هستند و بعضی از فعالان صنعت ساختمان از کشورهای همسایه خود برای بازدید به ایران سفر خواهند داشت.



برگزاری پنل‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی

محلاتی در ادامه سخنان خود به برنامه‌های مدون جدید این دوره اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های متمایز امسال، برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی است. ما از انجمن‌ها و تشکل‌های معتبر حوزه ساختمان دعوت کرده‌ایم تا در قالب پنل‌های آموزشی، آخرین تکنولوژی‌ها و دستاوردهای روز دنیا را در این بستر معرفی کنند تا نمایشگاه علاوه بر جنبه تجاری، به یک مرکز علمی و آموزشی نیز تبدیل شود.

معاونت پشتیبانی اتاق تعاون ایران، در تبیین جزییات اجرایی نمایشگاه از برگزاری برنامه‌های آموزشی گسترده و ظرفیت‌های بی‌نظیر این رویداد در فضای ۸۰ هزار متری خبر داد و گفت: نمایشگاه در پایداری اقتصادی نقش مهمی دارد. برخلاف نمایشگاه‌های سنتی، در این رویداد پکیج کاملی از دانش نظری و کاربردی برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: صنعت ساختمان یک صنعت مادر است؛ رونق یا رکود این حوزه، مستقیماً بر حوزه‌های گسترده‌ای از جمله اشتغال و سلامت اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد بنابراین، حمایت از این صنعت ساختمان کشور، در واقع حمایت از ثبات اقتصادی کشور است.



گفتنی است، نمایشگاه صنعت ساختمان از ۲۷ تا ۳۰ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.