برخورد جدی دیوان محاسبات با تخلفات / عبور از بیت المال را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانیفضلی امروز چهارشنبه در دومین نشست مشترک دبیران شورای دستگاههای نظارتی استانها گفت:سیاست ما پیشگیری، هدایت ، تعامل و همکاری با دستگاههاست.
وی بخشی از انحرافات را در نقص و تنوع قوانین دانست و افزود : دیوان محاسبات با تلاشهایی ، تفریغ بودجه را در دو سال اخیر سه ماه زودتر از موعد مقرر ارائه داد تا مجلس بتواند با بررسی ضعفها و آسیبها، بودجه سال آینده را به خوبی تدوین کند.
رحمانی فضلی نظارت آنلاین و بهنگام را از جمله دیگر سیاستهای دیوان محاسبات بیان کرد و گفت: چهار هزار نقطه درآمد هزینه به دیوان محاسبات متصل و همزمان کار نظارت انجام میشود و بیشتر کارها انجام شده است.
وی افزود : حسابرسی عملکرد بدان معناست که کارآمدی، کارآیی، اثربخشی وضع اقتصادی، منابع، قیمت تمام شده محصول، زمان و کیفیت انجام طرح ها بررسی می شود.
رحمانی فضلی گفت : دیوان محاسبات به تدریج وارد حوزه حسابرسی عملکرد شده، به گونهای که در هر استان دستور رسیدگی به پنج پروژه نیمه تمام را داده است.
وی در مورد وضع خدمات و آموزش گفت: می توان میزان رضایت از مدارس غیرانتفاعی و دولتی را مقایسه کرد به گونهای که دانشآموز، معلم و والدین از وضع مدارس دولتی راضی نیستند.
رئیس دیوان محاسبات کشور به مقایسه بازدهی بنگاههای بخش خصوصی با دولتی پرداخت و افزود : مدیرعامل شرکتهای خصوصی خود را موظف میداند پایان هر سال به ترازگیری بپردازد، چون باید دستمزد و هزینه و فایده شرکت را محاسبه کند اما این رویکرد در نهادها و شرکتهای دولتی حاکم نیست زیرا در هر شرایطی حقوق کارمندان پرداخت می شود.
رحمانی فضلی گفت : نفت موجب شده است تا شرکت ها و بخش های دولتی این گونه اداره شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که با وجود گذشت 100 سال از تشکیل مجلس و گذشت 100 سال از طرح مقولهی انضباط مالی هنوز گلایههایی مبنی بر بی انضباطی مالی وجود دارد افزود : از آنجا که دستگاههای نظارتی به عنوان متولیان نظارت و مبارزه با فساد در جامعه هستند،بنابراین باید خودمان کار را سفت بگیریم.
رحمانی فضلی گفت : در کشور مطالبات و نیازها نامحدود اما امکانات، منابع و زمان کاملا محدود است در این شرایط باید نقطه هدفی را که ما را به بالاترین سطح بهرهوری میرساند جستجو کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه دستگاههای نظارتی با هماهنگی میتوانند جلوی تداخل، موازی کاری و هدر رفتن منابع و امکانات را بگیرند، افزود: با مشورت و استفاده از تجارب میتوان تصمیمات مناسبی را گرفت.
وی در پایان گفت: ما به عنوان امین، صیانتکنندگان و حافظ بیتالمال، اگر با نگاه الهی و انسان موحد به مسئولیتهایمان بپردازیم بسیاری از مشکلات کشور حل میشود.
نظر شما