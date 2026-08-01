به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح امروز شنبه در نشست قرارگاه استانی اربعین که با محوریت حملونقل و خدماترسانی برگزار شد، با اشاره به حجم بالای تردد در مرز بینالمللی مهران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شاهد ثبت ۲۶۶ هزار تردد بودیم که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۶ صفر)، افزایش ۲۱ درصدی را نشان میدهد.
به گفته استاندار ایلام، همچنین در روز ۱۵ صفر با ثبت ۲۵۷ هزار تردد، شاهد رشد ۱۴ درصدی بودهایم که در مجموع آمار ۴۸ ساعت اخیر را به ۵۲۳ هزار نفر رسانده است.
وی افزود: این حجم از تردد نیازمند آمادگی صددرصدی در بخش اسکان و حملونقل است.
رئیس ستاد اربعین استان ایلام با تأکید بر لزوم پایش مستمر پایانهها تصریح کرد: اکیپهای بازرسی و نظارتی باید با دقت مضاعف عمل کنند. هرگونه اخلال در نظم حملونقل بههیچوجه قابل چشمپوشی نیست و با متخلفان با تمام توان و بهشدت برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به راهکارهای تسریع در جابهجایی زائران گفت: ماندگاری اتوبوسها در پایانه برکت باید به حداقل برسد. در این راستا، علاوه بر استفاده از ظرفیت اتوبوسهای «جوانسیر»، مقرر شد ۳۰۰ دستگاه خودرو از ظرفیت بخش خصوصی استان معین (تهران) نیز به چرخه حملونقل افزوده شود.
استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز موج بازگشت، مواکب مستقر در پایانه شهید رئیسی (برکت) تا عصر امروز تقویت میشود و آمادگی کامل برای اسکان اضطراری و پذیرایی از زوار فراهم است. زائران عزیز میتوانند پیش از سوار شدن به ناوگان عمومی، از خدمات رفاهی این پایانه بهرهمند شوند.
نظر شما