خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: هم‌زمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، نیروهای آتش‌نشانی، امدادی و حمل‌ونقل ریلی برای تأمین ایمنی، رفاه و جابه‌جایی آسان‌تر زائران خراسانی در مسیرهای منتهی به مرزها آماده خدمت‌رسانی شدند. نیروهای عملیاتی مشهد در نجف مستقر شدند تا با ایمن‌سازی موکب‌ها، حوادث را از زائران دور کنند. همچنین اعزام قطارها از مشهد به سمت مرزهای غربی و جنوبی با ۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته برنامه‌ریزی شده است. توسط هلال‌احمر استان نیز بیش از هزار و صد موکب‌دار و عوامل مواکب برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین آموزش دیده‌اند.

افزایش ۶ درصدی اعزام قطارهای مشهد به سمت مرزهای غربی و جنوبی برای زائران اربعین

غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال پس از تشکیل ستاد اربعین در راه‌آهن و مناطق استان‌ها، راه‌اندازی قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای منتهی به مرزها را برای اعزام حداکثری زائران محترم اربعین حسینی پیش‌بینی کردیم.

معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: همچنین افزایش کیفیت قطارهای مسافری را که اکثراً سعی شده از نوع چهار تخته باشد و برقراری امکان خرید بلیط کانکتی یا اتصالی را در برخی مسیرها که فاقد مسیر مستقیم هستند مثل رشت به خرمشهر انجام دادیم و به تمام شرکت‌ها ابلاغ کردیم که کیفیت خدمات ارائه شده به زائرین را مد نظر قرار دهند.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای نظارت ویژه و راهبری منظم قطارهای مسافری برای موکب‌های عزاداری در ایستگاه‌های مسافری و خدمات ایستگاهی رفاهی انجام شده است. همچنین قطارهای فوق‌العاده‌ای در تاریخ‌های سه، هشت، ده، یازده و سیزده مرداد در محورهای مشهد به کرمانشاه و بالعکس پیش‌بینی شده است.

کریمی اظهار کرد: شش قطار فوق‌العاده از شهرهای یزد، زاهدان و کرمان به خرمشهر و بالعکس و شش قطار فوق‌العاده دیگر نیز از شهرهای ساری، گرگان و رشت به کرمانشاه و بالعکس برقرار شده است.

معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: سه دستگاه ریل‌باس برای ایام پیک سفرها بین خرمشهر و شلمچه به صورت شاتلی یعنی رفت و برگشت متوالی با ده سرویس روزانه پیش‌بینی شده است که به صورت رایگان به همشهریان و هموطنان زائر خدمت ارائه می‌کنند.

وی در خصوص مسیرهای مربوط به مشهد مقدس تصریح کرد: در مسیر مشهد به اهواز و خرمشهر حدود ۱۱۹ اعزام پیش‌بینی شده و در مسیر مشهد به همدان و سنندج حدود ۶۱ اعزام خواهیم داشت. همچنین در مسیر مشهد به کرمانشاه و بالعکس حدود ۵۰ اعزام دیده شده است.

کریمی گفت: امسال در محور مشهد به سمت غرب و جنوب کشور با ۶ درصد افزایش اعزام نسبت به سال گذشته روبه‌رو هستیم تا زائران خراسانی راحت‌تر به مرزها منتقل شوند.

معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: در ایستگاه شلمچه نیز فضای حدود هزار متری برای مسافران آماده شده و سیستم‌های سرمایشی، مه‌پاش و کانکس‌های رفاهی تعبیه شده است تا با توجه به افزایش تقاضا، زائران عزیز از خدمات رفاهی مناسب برخوردار شوند و با خنکای مه‌پاش‌ها خستگی راه را از تن بزدایند.

استقرار آتش‌نشانان مشهدی در نجف برای حفظ ایمنی زائران پیاده اربعین حسینی

آتش‌پاد دوم محسن اسدی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای عملیاتی مشهد در میان زائران خسته و پیاده نجف مستقر شدند تا با ایمن‌سازی موکب‌ها حوادث را از آنان دور کنند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: در آستانه برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی، یک دستگاه خودروی عملیاتی به همراه دو نفر از نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با هدف مشارکت در تأمین ایمنی زائران، در شهر نجف اشرف مستقر شدند؛ این تیم عملیاتی با حضور در مسیرهای منتهی به پیاده‌روی اربعین، ضمن ارائه خدمات ایمنی، بازدیدهای مستمر از موکب‌های مستقر در مسیر را در دستور کار قرار داده است.

وی بیان کرد: در این بازدیدها، وضعیت ایمنی موکب‌ها از نظر رعایت الزامات پیشگیری از حریق، استقرار تجهیزات اطفای حریق و نکات ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و توصیه‌های لازم به مسئولان موکب‌ها ارائه می‌شود.

اسدی تصریح کرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با بهره‌گیری از توان و تجربه نیروهای عملیاتی خود، همگام با سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، تلاش دارد با اجرای اقدامات پیشگیرانه و حضور میدانی، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برگزاری هرچه ایمن‌تر مراسم عظیم اربعین حسینی ایفا کند.

آموزش بیش از یک هزار و صد موکب‌دار و عوامل مواکب خراسان رضوی برای اربعین حسینی

غلامرضا صیادی، معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئولین، ارائه‌دهندگان خدمات در مواکب و عواملی که با موکب‌ها به کشور عراق اعزام می‌شوند، از شهرستان‌های مختلف در خود شهرستان‌ها و مرکز استان توسط همکاران ما در جمعیت هلال احمر آموزش دیدند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: همچنین تیم‌هایی که از جمعیت هلال احمر خراسان رضوی به کشور عراق اعزام شده‌اند، نزدیک به سیصد و بیست نفر هستند که آموزش‌های تجمعات انبوه و پیاده‌روی در اربعین را گذرانده‌اند.

وی اضافه کرد: با توجه به فصل گرما، موضوع گرمازدگی، راه‌ها و روش‌های پیشگیری از آن، نحوه گام‌برداری و حضور در تجمعات انبوه و شلوغی‌های با جمعیت بالا و اقدامات لازم در صورت بروز حادثه، از مهم‌ترین نکات ارائه شده در این دوره‌های آموزشی است.

صیادی بیان کرد: همتراز با این اقدامات، برای دهه پایانی ماه صفر نیز بیش از چهار هزار نفر امدادگر و نجات‌گر برای خدمت‌رسانی به زائرین پیاده دهه پایانی ماه صفر آموزش‌های اولیه و بازآموزی‌های تکمیلی را دریافت کردند تا در مسیر جاده‌ها مستقر شده و به زائران پیاده علی بن موسی الرضا خدمات‌رسانی کنند.