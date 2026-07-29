به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موالیزاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست ستاد اربعین حسینی استان خوزستان که با حضور رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در فرمانداری خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: راهپیمایی اربعین امسال در شرایطی برگزار میشود که پس از تجاوز اخیر دشمن و ایستادگی ملت ایران، این حرکت عظیم مردمی رنگ و بویی متفاوت، حماسی و مقاومتی به خود گرفته است.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن مرز شلمچه خللی در روند حضور زائران ایجاد کند، افزود: نه تنها این هدف محقق نشد بلکه حضور عاشقان حسینی پرشورتر از گذشته ادامه یافت و این حضور جلوهای از اقتدار، ایمان و روحیه مقاومت ملت ایران بود.
استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت آمادگی برای بازگشت زائران تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور عراق خدمات پس از ظهر روز اربعین به تدریج جمعآوری میشود باید آمادگی کامل داشته باشیم تا حتی پنج روز پس از اربعین نیز خدمات مورد نیاز زائران در مرزهای استان بدون وقفه ارائه شود.
موالیزاده با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج و دستگاههای اجرایی عنوان کرد: زائر باید از لحظه آغاز سفر تا زمان بازگشت به منزل احساس کند که تمامی مجموعهها در کنار او هستند و هیچ خللی در روند خدمترسانی ایجاد نخواهد شد.
وی با تاکید بر اهمیت رعایت مسائل بهداشتی بیان کرد: مدیریت بهداشت در شرایط حضور انبوه زائران یکی از مهمترین اولویتهای ستاد اربعین است و در این راستا جمعآوری منظم پسماند، نظارت بر کیفیت آب و یخ و پیشگیری از بیماریهای واگیردار باید با حساسیت دنبال شود.
استاندار خوزستان همچنین بر اطلاعرسانی مستمر به زائران درباره قوانین کشور عراق تاکید کرد و گفت: لازم است علاوه بر ارسال پیامک، ممنوعیت همراه داشتن برخی داروها و اقلام غیرمجاز در پایانههای مرزی نیز به صورت مستمر یادآوری شود تا از بروز هرگونه مشکل برای هموطنان جلوگیری شود.
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