آذری حمیدیان: پشه «آئدس» تهدیدی برای سلامت و اقتصاد گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، شهیاد آذری حمیدیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه پشه «آئدس» ریشه در جنوب آسیا دارد و از دهه ۱۹۷۰ میلادی به سوی اروپا گسترش یافته است، اظهار کرد: این گونه حشرات در طول ۵ دهه گذشته در هر ۵ قاره جهان حضور یافته و قلمرو خود را توسعه داده است.

وی با بیان اینکه این موجود با زندگی انسان سازگاری ویژه‌ای یافته است، افزود: پشه «آئدس» مانند گربه و سگ با زندگی انسان سازگاری دارد و همین مسئله، خطر انتقال بیماری را افزایش داده است.

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت علوم پزشکی گیلان با اشاره به میزان خطرآفرینی این پشه و شیوع و سرعت انتقال بیماری «تب دنگی»، گفت: از آنجا که بیش از ۶۰ درصد خون‌خواری این پشه از انسان‌ها انجام می‌شود، این گونه به یکی از خطرناک‌ترین ناقلین بیماری‌ها تبدیل شده است.

آذری حمیدیان با اشاره به ابعاد بحرانی موضوع، اظهار کرد: این بیماری‌ها در حال حاضر فاقد هرگونه درمان دارویی اختصاصی یا واکسن پیشگیری‌کننده هستند و همین خلأ درمانی می‌تواند جامعه را با بحران‌های جدی مواجه کند.

وی با بیان اینکه حضور و گسترش این پشه تهدیدی بر سلامت عمومی جامعه است، تصریح کرد: پشه «آئدس» از طریق ایجاد اختلال در نیروی کار و زنجیره‌های زیستی، فعالیت‌های اقتصادی را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و دچار چالش می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت علوم پزشکی گیلان با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمندانه، گفت: فرآیند آگاهی‌رسانی باید به‌صورت هدفمند و بدون ایجاد تشویش کاذب در جامعه صورت گیرد.

وی در پایان با تأکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از تهدید پشه «آئدس»، افزود: برخورد مسئولانه و درک حساسیت این موضوع، مدیریت این تهدید را امکان‌پذیر می‌سازد.