۵۴ وسیله نقلیه هنجارشکن در خمینی شهر توقیف شد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال مطالبات مردمی در خصوص برخورد با مزاحمت‌های ترافیکی و صیانت از حقوق شهروندی، طرح انضباط اجتماعی و ترافیکی با هدف ارتقای نظم عمومی و برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های مخل امنیت، طی هفته نخست مردادماه با تمام توان عملیاتی پلیس راهور و یگان‌های انتظامی شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به آمار توقیفی‌ها در این طرح افزود: مأموران در جریان اجرای این مأموریت، موفق به توقیف فیزیکی و ساعتی ۲۲ دستگاه خودرو و ۳۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف شدند که با رفتارهای پرخطر و رانندگی تهاجمی، آسایش عمومی را سلب کرده بودند.

برخورد بدون اغماض با آلودگی‌های صوتی و اگزوزهای شکاری

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر به تشریح مصادیق تخلفات پرداخت و تصریح کرد: خط قرمز پلیس در این طرح، ایجاد آلودگی صوتی، انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، دَوران و دوردورهای بی‌هدف در ساعات پایانی شب، استفاده از اگزوزهای غیراستاندارد (موسوم به شکاری)، شیشه‌های دودی غیرمجاز و نصب چراغ‌های نامتعارف و خیره‌کننده بود که بر اساس قانون با متخلفان برخورد شد.

سرهنگ سبحانی با تاکید بر استمرار این طرح‌های امنیت‌بخش عنوان کرد: امنیت و آرامش روانی مردم قابل معامله نیست. پلیس راهور و عوامل انتظامی به صورت شبانه‌روزی معابر شهری را رصد می‌کنند و اجازه نخواهند داد عده‌ای معدود با رفتارهای هنجارشکنانه، ایمنی جاده‌ها و آرامش شبانه خانواده‌ها را به مخاطره بیندازند.

هشدار پلیس به خانواده‌ها درباره رفتارهای هیجانی جوانان

این مقام انتظامی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از رانندگان و راکبان وسایل نقلیه توقیف‌شده را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند، خطاب به خانواده‌ها گفت: از والدین محترم انتظار داریم نظارت مستمر و هدایت‌گرانه‌ای بر رفتار هیجانی فرزندان خود و نحوه استفاده آنان از وسایل نقلیه داشته باشند تا از وقوع حوادث ناگوار، جراحت‌های جبران‌ناپذیر و آسیب‌های اجتماعی پیشگیری شود.