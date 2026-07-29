سلامت زائران و نظارت بر نذورات اولویت تعزیه قودجان است

محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری آیین تعزیه قودجان، اظهار کرد: سلامت و امدادرسانی از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد هماهنگی این مراسم است و باید تمامی تمهیدات لازم در این زمینه پیش‌بینی شود.

وی افزود: حضور مستمر تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر همراه با تجهیزات کامل آمبولانسی در محل برگزاری مراسم ضروری است و این نیروها باید آمادگی لازم برای ارائه خدمات سریع به زائران و عزاداران را داشته باشند.

فرماندار خوانسار ادامه داد: همچنین شبکه بهداشت و درمان موظف است با نظارت دقیق و مستمر بر سلامت نذورات و مواد غذایی توزیع‌شده در مواکب، از حفظ سلامت عمومی شرکت‌کنندگان اطمینان حاصل کند.

توسلی با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و حوزه سلامت خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به عزاداران و پیشگیری از هرگونه مخاطره احتمالی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حضور میدانی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.