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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

سلامت زائران و نظارت بر نذورات اولویت تعزیه قودجان است

سلامت زائران و نظارت بر نذورات اولویت تعزیه قودجان است

خوانسار – فرماندار خوانسار با اشاره به تمهیدات برگزاری آیین تعزیه قودجان، گفت: استقرار تیم‌های امدادی و نظارت مستمر بر سلامت نذورات، از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد هماهنگی این مراسم است.

محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری آیین تعزیه قودجان، اظهار کرد: سلامت و امدادرسانی از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد هماهنگی این مراسم است و باید تمامی تمهیدات لازم در این زمینه پیش‌بینی شود.

وی افزود: حضور مستمر تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر همراه با تجهیزات کامل آمبولانسی در محل برگزاری مراسم ضروری است و این نیروها باید آمادگی لازم برای ارائه خدمات سریع به زائران و عزاداران را داشته باشند.

فرماندار خوانسار ادامه داد: همچنین شبکه بهداشت و درمان موظف است با نظارت دقیق و مستمر بر سلامت نذورات و مواد غذایی توزیع‌شده در مواکب، از حفظ سلامت عمومی شرکت‌کنندگان اطمینان حاصل کند.

توسلی با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و حوزه سلامت خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به عزاداران و پیشگیری از هرگونه مخاطره احتمالی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حضور میدانی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

کد مطلب 6902886

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