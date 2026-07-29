به گزارش خبرگزاری مهر به نقل دانشگاه علامه طباطبائی، کاروان دانشجویی پیادهروی اربعین حسینی دانشگاه علامه طباطبائی، پس از زیارت مزار شهدا با بدرقه مسئولان دانشگاه عازم سفر معنوی کربلا شدند. مسئولان دانشگاه ضمن دیدار و گفتوگو با دانشجویان، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان تأکید کردند.
بر اساس این گزارش بیش از ۲۰۰ دانشجوی پسر و دختر که ۱۰۰ نفر از آنها زیارت اولی هستند، در قالب کاروان «طریق الوصال» از سوم تا یازدهم مرداد ماه در کشور عراق حضور خواهند داشت و در برنامههای زیارتی و فرهنگی اربعین شرکت میکنند.
شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه زیارت اربعین در تقویت روحیه خودسازی و بصیرتافزایی دانشجویان، اظهار داشت: پیادهروی اربعین، حرکتی تمدنساز است که فرصتی مغتنم برای کسب فیوضات معنوی و تقویت پیوندهای برادری و ایمانی میان دانشگاهیان فراهم میآورد.
وی افزود: تلاش دانشگاه در حمایت از این سفر معنوی، در راستای توجه به فعالیتهای فرهنگی و تعالیبخش است و امیدواریم دانشجویان با بهرهگیری از فضای روحانی این سفر، سفیران خوبی برای ارزشهای حسینی در محیط دانشگاه باشند.
حجت الاسلام والمسلمین صادق اکبری اقدم، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز با بیان اینکه زیارت اربعین تجلیگاه عشق و ارادت به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) است، تصریح کرد: حضور فعال دانشجویان در این همایش عظیم جهانی، نشانه پویایی و تعهد دینی جامعه دانشگاهی است.
وی با توصیه به زائران دانشجو برای بهرهمندی حداکثری از لحظات این سفر، ابراز امیدواری کرد که این حضور معنوی، دستاوردهای علمی و اخلاقی موثری برای دانشجویان به همراه داشته باشد.
هدی غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز با اشاره به تلاشهای مستمر ستاد اربعین دانشگاه، بر اهمیت تسهیل حضور دانشجویان در این همایش بزرگ تأکید کرد.
وی اظهار داشت که تمامی برنامهریزیها با هدف فراهم کردن بستری مناسب برای مشارکت فعال دانشجویان در این مراسم مذهبی صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود که دانشگاه در زمینه مدیریت فرآیند ثبتنام و تأمین پشتیبانیهای تدارکاتی کاروان زائران، تمام توان خود را به کار گرفته است تا اطمینان حاصل شود که دانشجویان در طول مسیر اربعین با بهترین خدمات و تسهیلات همراه هستند.
گفتنی است در پایان این مراسم، دانشجویان با عبور از زیر قرآن کریم، راهی سفر اربعین شدند.
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