۳۲۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قم به زیارت اربعین حسینی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله فاتح با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: در سالجاری، ۳۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه با هدف حضور در مراسم جهانی پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)، زیارت حرم مطهر امامان معصوم(ع) و بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و معرفتی، عازم کشور عراق شدند.



وی افزود: این کاروان روز دوم مردادماه از قم اعزام شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، یازدهم مردادماه به کشور بازخواهد گشت.



معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر معنوی ادامه داد: زیارت حرم مطهر امامان معصوم(ع)، حضور در پیاده‌روی عظیم اربعین، شرکت در برنامه‌های فرهنگی، جلسات سخنرانی و محافل مداحی از جمله برنامه‌های این کاروان دانشجویی است.



وی هدف از برگزاری این سفر را تعمیق معرفت دینی، تقویت روحیه معنوی و ایجاد زمینه برای حضور فعال دانشجویان در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این سفر، دستاوردهای فرهنگی و تربیتی ارزشمندی برای دانشجویان به همراه داشته باشد.