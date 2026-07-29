شهادت کودکان مدرسه میناب مصیبت همه آزادگان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالنبی موسویفرد ظهر امروز چهارشنبه در آیین تکریم و بدرقه خانوادههای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در مرز شلمچه ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بهویژه کودکان شهید میناب اظهار کرد: امروز شلمچه حال و هوایی متفاوت به خود گرفته است و حضور خانوادههای معظم شهدا در این سرزمین یادآور صحنههای عاشورا و مظلومیت اهلبیت (ع) است.
وی افزود: کودکان شهید ایران همچون حضرت علیاصغر (ع) حضرت رقیه (س) و عبدالله بن الحسن (ع) با مظلومیت خود دلهای انسانهای آزاده را در سراسر جهان متوجه حقیقت کردهاند.
امام جمعه اهواز با اشاره به ماندگاری نهضت عاشورا گفت: اگر قیام امام حسین (ع) قائم به شخص بود با غروب عاشورا پایان مییافت اما این نهضت با اخلاص ایثار و مظلومیت اهلبیت (ع) جاودانه شد بهگونهای که امروز نام سیدالشهدا (ع) در سراسر جهان زنده است و اثری از نام ستمگران آن دوران در دل ملتها باقی نمانده است.
نماینده ولی فقیه در خوزستان تصریح کرد: نمونهای از آن حماسه امروز در ایران اسلامی جلوهگر شده است و خون پاک کودکان شهید به اقیانوس کربلا پیوند خورده و پیام مظلومیت ملت ایران را به جهانیان رسانده است.
موسویفرد با تجلیل از صبر خانوادههای شهدا بیان کرد: شما نه تنها عزیزترین سرمایههای خود را در راه اسلام تقدیم کردهاید بلکه با صلابت و استقامت به الگویی برای ملتهای آزاده تبدیل شدهاید و هر جا نام شما برده میشود عزت ایثار و مقاومت ملت ایران نیز تجلی مییابد.
وی با اشاره به حضور خود در جمع خانوادههای شهدای کودک در میناب و دیگر شهرهای کشور افزود: مشاهده داغ جانکاه این خانوادهها انسان را به یاد مصائب کربلا میاندازد اما همین صبر و استقامت دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشته و چهره واقعی آنان را برای جهانیان آشکار کرده است.
نماینده ولی فقیه در خوزستان تأکید کرد: دشمنان گمان میکردند با به شهادت رساندن کودکان بیگناه اراده ملت ایران را تضعیف خواهند کرد اما خون این شهیدان به برکت الهی به عاملی برای بیداری ملتها و رسوایی دشمنان تبدیل شده است.
وی با خیرمقدم به خانوادههای معظم شهدا گفت: خدمت به خانوادههای شهدا برای همه مسئولان افتخار است و بیتردید جایگاه این عزیزان نزد خداوند متعال قابل وصف و مقایسه نیست.
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