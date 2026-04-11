به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان در سومین شب از ویژهبرنامه های چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای دانشآموز دبستان شجرهطیبه که با حضور گسترده مردم، خانوادههای شهدا، مسئولان و چهرههای مذهبی در گلزار شهدای دانشآموز میناب برگزار شد در سخنانی پرشور با اشاره به ابعاد عاطفی و تاریخی این فاجعه، از آن بهعنوان حادثهای سرنوشتساز در مسیر بیداری ملت ایران و منطقه یاد کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و کودکان دانشآموز میناب افزود: گاهی تصور این مصیبت آنقدر سنگین است که انسان آرزو میکند بزرگان ما شاهد چنین صحنههایی نباشند و شاید حکمت الهی چنین بوده که رهبر شهید انقلاب پیش از دیدن پرپر شدن این کودکان معصوم به دیدار حق بشتابد، چرا که تحمل این داغ برای هر قلبی بسیار سنگین است.
حجت الاسلام پناهیان با بیان اینکه رهبران بزرگ الهی گاه خود پیشاپیش در میدان شهادت حاضر میشوند تا راهی را برای امت بگشایند، عنوان کرد: در این نبرد بزرگ تاریخی نیز بهنظر میرسد رهبر شهید انقلاب و این کودکان مظلوم، پیشگامان مرحلهای سرنوشتساز در تاریخ امت اسلامی شدهاند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه مردم میناب گفت: همواره این پرسش مطرح است که چرا چنین حادثه بزرگی در این شهر رقم خورد و پاسخ آن را باید در پیشینه معنوی این دیار جستوجو کرد؛ سالها پیش که به میناب آمدم، از نزدیک دیدم که این شهر چه جایگاه برجستهای در محبت اهلبیت(ع) دارد و دشمنان نیز همین حقیقت را فهمیدهاند و شهری را هدف قرار دادند که در عشق به امیرالمؤمنین علی(ع) پیشتاز است.
پناهیان با اشاره به اینکه دشمن گمان میکرد با هدف قرار دادن کودکان یک مدرسه میتواند ملت ایران را به زانو درآورد، اما نتیجه کاملاً برعکس شد بیان کرد: خون این کودکان معصوم نهتنها ملت ایران بلکه وجدانهای بیدار جهان را تکان داد و دشمنان را در برابر افکار عمومی جهانیان قرار داد.
وی با اشاره به فداکاری معلمان این مدرسه گفت: در میان این شهدا، معلمانی بودند که تا آخرین لحظه در کنار دانشآموزان ایستادند و حتی در جریان آواربرداری دیده شد معلمی دانشآموزان را در آغوش گرفته تا از آنان محافظت کند.
پناهیان تصریح کرد: اگر تنها همین معلمان به شهادت رسیده بودند نیز برای ملت ایران مصیبتی بزرگ بود، چه رسد به آنکه دهها کودک معصوم نیز در این فاجعه جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه شهدای میناب نقشی تاریخی در تحولات آینده خواهند داشت، تصریح کرد: شما مردم میناب بر گردن تاریخ انقلاب اسلامی حق دارید؛ خون شهدای شما در آینده بسیاری از تحولات بزرگ را رقم خواهد زد و اثر آن در جهان اسلام و حتی فراتر از آن دیده خواهد شد.
این استاد برجسته حوزه و دانشگاه همچنین با اشاره به پیامدهای منطقهای این حادثه افزود: امروز قدرت و اقتدار ایران در منطقه، بهویژه در تنگه هرمز، پشتوانهای از خون این شهیدان دارد
وی افزود: دشمنان تصور میکردند با این جنایت میتوانند اراده ملت ایران را متزلزل کنند، اما در واقع خود زمینه بیداری و انسجام بیشتر ملت را فراهم کردند.
این سخنران مذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه معنوی محل شهادت این کودکان گفت: در فرهنگ اسلامی، محل شهادت شهیدان جایگاهی بسیار مقدس دارد. بهزودی هم گلزار شهدای دانشآموز میناب و هم محل شهادت آنان در دبستان شجرهطیبه به زیارتگاهی الهامبخش تبدیل خواهد شد؛ همانگونه که در طول تاریخ ایران بسیاری از قتلگاههای شهدا به مکانهای معنوی و زیارتی تبدیل شدهاند.
پناهیان در ادامه پیشنهاد کرد: قرآنهایی به نام شهدای دبستان شجرهطیبه تهیه و برای مسلمانان کشورهای جنوب خلیج فارس ارسال شود تا آنان در برابر این فاجعه تاریخی به مسئولیت دینی و انسانی خود بیندیشند.
وی تأکید کرد: امروز جهان در برابر مظلومیت این کودکان قرار گرفته است و هیچ وجدان بیداری نمیتواند از کنار آن عبور کند.
این استاد دانشگاه گفت: شهدای این مدرسه نهتنها ملت ایران بلکه بسیاری از انسانها در سراسر جهان را متحول کردهاند.
پناهیان در پایان سخنان خود خطاب به خانوادههای شهدا گفت: صبری که شما در این مصیبت بزرگ نشان دادهاید، عزت و اقتدار ملت ایران را افزایش داده است و تاریخ آینده نشان خواهد داد که خون فرزندان شما چگونه مسیر تحولات بزرگ را تغییر داد و نام میناب را برای همیشه در حافظه جهان ثبت کرد.
