۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

رنج کودکان مظلوم شجره طیبه میناب را رنج خود می‌دانیم

میناب-نماینده جامعه خیرین ترکیه با تاکید بر پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی مردم ترکیه با اهل بیت(ع) و ملت ایران، گفت: رنج کودکان مظلوم شجره طیبه میناب را رنج خود می‌دانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی گونش در آیین کلنگ زنی مجتمع آموزشی شجره طیبه میناب با اشاره به مشارکت خیرین ترکیه در ساخت مدرسه در این شهرستان اظهار کرد: مردم و خیران ترکیه، به‌ویژه محبان و عاشقان اهل بیت(ع)، نسبت به رنج خانواده‌ها و کودکان مظلوم احساس مسئولیت و همدلی عمیقی دارند.

وی با بیان اینکه ملت ترکیه خود را شریک غم ملت‌های مظلوم می‌داند، بیان کرد: هر زمان فریاد کودکان و ناله مادران مظلوم بلند می‌شود، پژواک آن در قلب مردم استانبول و دیگر شهرهای ترکیه نیز شنیده می‌شود و مردم ترکیه این درد را از خود جدا نمی‌دانند.

گونش، با ابلاغ سلام و ارادت خیران و مردم ترکیه به خانواده‌های شهدا و ملت ایران، تصریح کرد: سلام دوستان و خیران ترکیه را به ارواح طیبه شهدای کربلای و خانواده‌های معظم شهدا تقدیم می‌کنیم و امیدواریم ثواب این محافل معنوی به روح بلند شهیدان اهدا شود.

نماینده جامعه خیرین ترکیه با اشاره به پیام ماندگار قیام عاشورا، گفت: در کربلا فریادی برخاست که خون حقیقت را در تاریخ جاری کرد و همان خون، پایه‌های ظلم و حکومت یزیدیان را متزلزل ساخت.

وی همچنین با اشاره به مظلومیت اهل بیت(ع) پس از واقعه عاشورا گفت: ندای مظلومیت حضرت رقیه(س) در شام نیز چهره واقعی ظلم را آشکار و حکومت امویان را در تاریخ رسوا کرد.

گونش، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و مردم میناب، بر ضرورت تقویت وحدت اسلامی، همدلی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و ایتام تاکید کرد و گفت: ملت‌های مسلمان با تکیه بر فرهنگ ایثار، محبت اهل بیت(ع) و حمایت از مظلومان، در برابر ظلم و جنایت سکوت نخواهند کرد.

