به گزارش خبرگزاری مهر، موسی گونش در آیین کلنگ زنی مجتمع آموزشی شجره طیبه میناب با اشاره به مشارکت خیرین ترکیه در ساخت مدرسه در این شهرستان اظهار کرد: مردم و خیران ترکیه، بهویژه محبان و عاشقان اهل بیت(ع)، نسبت به رنج خانوادهها و کودکان مظلوم احساس مسئولیت و همدلی عمیقی دارند.
وی با بیان اینکه ملت ترکیه خود را شریک غم ملتهای مظلوم میداند، بیان کرد: هر زمان فریاد کودکان و ناله مادران مظلوم بلند میشود، پژواک آن در قلب مردم استانبول و دیگر شهرهای ترکیه نیز شنیده میشود و مردم ترکیه این درد را از خود جدا نمیدانند.
گونش، با ابلاغ سلام و ارادت خیران و مردم ترکیه به خانوادههای شهدا و ملت ایران، تصریح کرد: سلام دوستان و خیران ترکیه را به ارواح طیبه شهدای کربلای و خانوادههای معظم شهدا تقدیم میکنیم و امیدواریم ثواب این محافل معنوی به روح بلند شهیدان اهدا شود.
نماینده جامعه خیرین ترکیه با اشاره به پیام ماندگار قیام عاشورا، گفت: در کربلا فریادی برخاست که خون حقیقت را در تاریخ جاری کرد و همان خون، پایههای ظلم و حکومت یزیدیان را متزلزل ساخت.
وی همچنین با اشاره به مظلومیت اهل بیت(ع) پس از واقعه عاشورا گفت: ندای مظلومیت حضرت رقیه(س) در شام نیز چهره واقعی ظلم را آشکار و حکومت امویان را در تاریخ رسوا کرد.
گونش، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و مردم میناب، بر ضرورت تقویت وحدت اسلامی، همدلی و حمایت از خانوادههای آسیبدیده و ایتام تاکید کرد و گفت: ملتهای مسلمان با تکیه بر فرهنگ ایثار، محبت اهل بیت(ع) و حمایت از مظلومان، در برابر ظلم و جنایت سکوت نخواهند کرد.
