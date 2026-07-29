ب️ه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری منطقه ۱۴، عملیات عمرانی گسترده‌ای جهت ارتقای کیفیت مناظر شهری و افزایش آسایش شهروندان در محورهای مختلف محلی آغاز شده است.

معاون فنی و عمران منطقه در این باره گفت: «با عنایت به لزوم ارتقای کیفیت زیرساخت‌های شهری و به‌منظور تسهیل جریان آب‌های سطحی و جلوگیری از آب‌ماندگی‌های احتمالی، در خیابان داورزنی (حد فاصله لرستان تا شاه‌آبادی)، عملیات تخریب نهر قدیمی و اجرای کانیو جانبی به همراه پیاده‌راه‌سازی در دستور کار قرار گرفت.

این پروژه که با هدف تسهیل تردد عابران پیاده و بهبود منظر شهری انجام شده، شامل ۹۵ متر جدول‌بندی و ۱۰۰ متر مربع پیاده‌راه‌سازی است که با موفقیت به اتمام رسیده و موجب رضایت شهروندان محله شده است.

وی در ادامه افزود: «همزمان در راستای اجرای برنامه‌های مستمر عمرانی و با هدف پاسخگویی به نیازهای شهروندان، عملیات نوسازی روسازی در خیابان شیرازی (حد فاصل کوچه صادق صمدی تا حاج کدخدا) نیز با جدیت دنبال می‌شود. در این بخش، با هدف ارتقای دوام معابر و افزایش ایمنی تردد، عملیات تخریب آسفالت فرسوده و اجرای روکش دستی آسفالت در حال اجراست.

معاون فنی و عمران منطقه تأکید کرد که تمامی این اقدامات در چارچوب برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های شهری و با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی و ارائه امکانات مطلوب و باکیفیت به شهروندان صورت می‌گیرد تا ترددهای شهری با ایمنی و آسایش بیشتری همراه باشد.

همتیان با بیان اینکه تولید اقلام فرهنگی نیز در دستور کار این معاونت قرار داشته است، تصریح کرد: انواع بسته‌های فرهنگی و اقلام مناسبتی از جمله پیکسل‌های مزین به شعار «یالثارات الحسین» توسط مجموعه‌های وابسته به معاونت توانمند سازی و کارآفرینی تولید شده تا در برنامه‌های فرهنگی اربعین مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر کمیته بانوان قرارگاه زرباطیه ادامه داد: برنامه‌ریزی و هماهنگی خدمات ویژه بانوان با هدف افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به زائران زن، از جمله مأموریت‌های این کمیته است.

همتیان یکی دیگر از مسئولیت‌های این معاونت را راهبری خدمات گمشدگان ویژه بانوان در مرز عنوان کرد و افزود: با توجه به حضور گسترده زائران، ساماندهی و مدیریت تخصصی بخش خدمات گمشدگان بانوان در مرز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش کرده‌ایم با ایجاد سازوکاری منسجم، روند رسیدگی به این موارد با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به برپایی غرفه مادر و کودک در مرز زرباطیه گفت: این غرفه با هدف ارائه خدمات رفاهی، حمایتی و ایجاد فضایی امن برای مادران و کودکان زائر راه‌اندازی شده و تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات تخصصی، بخشی از نیازهای این گروه از زائران را در طول مسیر پیاده‌روی اربعین تأمین کنیم.

دبیر کمیته بانوان قرارگاه زرباطیه عنوان کرد: استفاده از ظرفیت کارآفرینان، بانوان سرپرست خانوار، بهبودیافتگان و سایر گروه‌های تحت پوشش در اجرای برنامه‌های اربعین، علاوه بر تقویت مشارکت اجتماعی، نشان‌دهنده توانمندی این عزیزان در ایفای نقش مؤثر در رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی است و معاونت کارآفرینی و توانمندسازی نیز با همین رویکرد، حضوری فعال و پویا در خدمت‌رسانی به زائران اربعین خواهد داشت.