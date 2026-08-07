انسداد مسیر جنوب به شمال چالوس و آزادراه تهران–شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: برابر برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و اطلاع‌رسانی قبلی، به منظور مدیریت حجم تردد و روان‌سازی بار ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت ۱۴ امروز تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال این دو محور ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در این بازه، تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد و پس از پایان محدودیت، وضعیت تردد به حالت عادی بازمی‌گردد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های کلرد، بایجان، گزنک و رینه سنگین است.

وی ادامه داد: در محور چالوس نیز ترافیک در مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا پورکان، پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده‌های ولی‌آباد و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا انارک و محدوده‌های ولی‌آباد و هزارچم سنگین گزارش شده است.

کرمی‌اسد خاطرنشان کرد: در آزادراه قزوین–کرج نیز ترافیک در محدوده‌های گلشهر، پایانه شهید کلانتری و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی گفت: محور چالوس در ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی است و سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

کرمی‌اسد در ادامه از روان بودن تردد در محورهای منتهی به مرزهای زمینی خبر داد و گفت: در محور ایلام–سرابله–حمیل، مرز مهران–ایلام، مرز چذابه–بستان، مرز تمرچین–پیرانشهر، مرز شلمچه–خرمشهر، مرز خسروی–قصرشیرین و مرز باشماق–مریوان تردد روان است.

وی همچنین درباره محورهای مسدود شریانی اعلام کرد: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس انجام می‌شود.