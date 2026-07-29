اصلاح الگوی کشت و مدیریت مصرف آب باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۰۰ شهید جنگ تحمیلی ۴۰ روزه استان و همچنین هزار و ۵۰۰ مجروح، مصدوم و جانباز این حملات، گفت: اربعین بزرگ‌ترین اجتماع شیعیان پس از صدر اسلام و نمادی ماندگار از ایثار، مسئولیت‌پذیری، همبستگی و خدمت‌رسانی است.

وی افزود: نهادینه شدن فرهنگ اربعین در نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های عالمانه، ارائه خدمات صادقانه و تحقق پیشرفت و توسعه پایدار در استان خواهد بود.

استاندار زنجان با اشاره به جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اظهار کرد: تمامی تصمیمات این شورا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مصوبات آن بر پایه قانون، اسناد بالادستی، سند آمایش سرزمین و واقعیت‌های جغرافیایی و ظرفیت‌های استان اتخاذ می‌شود و آثار آن در آینده و سرنوشت زنجان نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

صادقی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، معدنی، کشاورزی، صنعتی و موقعیت ممتاز جغرافیایی استان، تصریح کرد: مدیریت صحیح این ظرفیت‌ها شرط اساسی استمرار توسعه است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید سه اصل حفاظت از منابع پایه، حکمرانی داده‌محور و توسعه متوازن مبتنی بر آمایش سرزمین در دستور کار مدیران قرار گیرد.

وی منابع آب را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های استان دانست و افزود: با توجه به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف آب، اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری، توسعه روش‌های نوین آبیاری، آموزش بهره‌برداران و بازنگری در الگوی مصرف باید با جدیت دنبال شود تا بتوان از منابع محدود آبی به شکل پایدار صیانت کرد.

استاندار زنجان همچنین بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت آب‌های سطحی، تسریع در اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری و توجه ویژه به امنیت آبی و غذایی استان تأکید کرد و گفت: تأمین امنیت آبی، زیربنای امنیت غذایی و توسعه پایدار استان است و نباید از این موضوع غفلت شود.

صادقی با اشاره به پدیده فرونشست زمین، اظهار داشت: فرونشست دیگر صرفاً یک موضوع علمی یا پژوهشی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مخاطرات توسعه پایدار استان تبدیل شده و می‌تواند آثار گسترده‌ای بر کشاورزی، زیرساخت‌ها، سکونتگاه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و کیفیت زندگی شهروندان بر جای بگذارد.

وی ادامه داد: مدیریت این مخاطره نیازمند پایش مستمر، توسعه شبکه‌های سنجش، بهره‌گیری از داده‌های دقیق مکانی و همکاری منسجم تمامی دستگاه‌های مسئول است و لازم است برنامه‌های پیشگیرانه و اجرایی در مناطق دارای خطر با جدیت اجرا شود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های داده مکانی استان، خاطرنشان کرد: اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی سازمان نقشه‌برداری کشور، از مهم‌ترین الزامات تصمیم‌سازی دقیق، مدیریت هوشمند و آینده‌نگر در استان است.

وی حکمرانی داده‌محور و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات را لازمه مدیریت صحیح منابع و تحقق توسعه پایدار دانست و افزود: هر اندازه تصمیمات بر پایه اطلاعات دقیق، به‌روز و مستند اتخاذ شود، امکان مدیریت بهینه منابع و کاهش خطاهای مدیریتی افزایش خواهد یافت.

صادقی بر اجرای دقیق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأکید کرد و گفت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند روند اجرای برنامه‌ها و مصوبات را به صورت مستمر رصد، ارزیابی و گزارش کنند تا اهداف پیش‌بینی شده در زمان مقرر محقق شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار تنها با رشد اقتصادی و اجرای پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود، اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از سرمایه‌های پایه، افزایش تاب‌آوری سرزمین و برنامه‌ریزی علمی و هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی، لازمه ساختن آینده‌ای پایدار برای استان زنجان است.