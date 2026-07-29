ابوالفضل باقری‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل مجموعه پست استان قم برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال جاری حدود ۷۰ هزار گذرنامه در استان توزیع شده که نزدیک به ۵۵ هزار فقره از این تعداد مربوط به گذرنامه‌های زیارتی بوده است.



وی با اشاره به روند توزیع این مرسولات افزود: گذرنامه‌های زیارتی پس از صدور، ظرف سه تا چهار روز به استان قم می‌رسد و پس از ورود به شبکه پستی، حداکثر طی ۲۴ ساعت به نشانی متقاضیان ارسال و توزیع می‌شود.



مدیرکل پست استان قم با بیان اینکه بخش عمده‌ای از گذرنامه‌های وارده بدون وقفه به دست صاحبان آنها رسیده است، گفت: ۹۹ درصد گذرنامه‌های وارد شده به استان به‌روز توزیع شده و تنها حدود یک درصد از مرسولات به دلیل حضور نداشتن گیرنده یا بستگان درجه یک در محل و یا نقص نشانی، تحویل نشده است.



وی ادامه داد: برای این دسته از مرسولات نیز پس از دو بار مراجعه نامه‌رسان، گذرنامه‌ها به باجه معطله منتقل می‌شود تا متقاضیان بتوانند نسبت به دریافت آنها اقدام کنند.



سامانه بازتوزیع امکان ارسال مجدد گذرنامه را فراهم کرده است



باقری‌منش با اشاره به یکی از خدمات الکترونیکی شرکت ملی پست اظهار کرد: سامانه بازتوزیع برای افرادی طراحی شده است که در مراجعه نخست موفق به دریافت گذرنامه خود نشده‌اند.



وی افزود: متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، درخواست ارسال مجدد را در این سامانه ثبت کنند که پس از ثبت درخواست، گذرنامه دوباره در اختیار نامه‌رسان قرار گرفته و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به نشانی اعلام شده ارسال می‌شود.



مدیرکل پست استان قم با بیان اینکه این خدمت موجب تسهیل دسترسی شهروندان به گذرنامه خواهد شد، گفت: استفاده از سامانه بازتوزیع، مراجعات حضوری را کاهش داده و فرآیند تحویل مرسولات را برای متقاضیان آسان‌تر کرده است.



وی با اشاره به روند افزایشی تقاضا برای گذرنامه‌های زیارتی افزود: امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان توزیع گذرنامه در استان بین ۱۱ تا ۱۲ درصد رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به ایام اربعین، حجم مرسولات مرتبط با این حوزه افزایش بیشتری پیدا کند.



باجه‌های پست‌یافته در مسیر اربعین فعال می‌شوند



باقری‌منش در ادامه با اشاره به خدمات ویژه شرکت ملی پست در ایام اربعین اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان حج و زیارت، باجه‌های پست‌یافته در موکب‌های ایرانی مستقر در مسیر پیاده‌روی اربعین راه‌اندازی می‌شود.



وی افزود: این باجه‌ها وظیفه جمع‌آوری و ساماندهی اسناد، مدارک هویتی، کارت‌های شناسایی و سایر اشیای گمشده زائران را بر عهده دارند تا پس از انتقال به کشور، فرآیند شناسایی صاحبان آنها انجام شود.



مدیرکل پست استان قم ادامه داد: پس از بازگشت زائران و احراز مشخصات صاحبان مدارک، تمامی اسناد و مدارک مفقودی به صورت رایگان از طریق شبکه پستی درب منزل به آنان تحویل خواهد شد.



وی این خدمت را از جمله اقدامات ارزشمند شرکت ملی پست در ایام اربعین برشمرد و گفت: تاکنون هیچ مشکل خاصی در روند توزیع گذرنامه‌ها و ارائه خدمات پستی به زائران اربعین در استان قم گزارش نشده و مجموعه پست با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به متقاضیان است.