گواهی۱۵روزه ثبت احوال سمنان؛ راهکار خروج زائران اربعین با مدارک مفقودی

امیر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فرارسیدن اربعین سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و اعزام زائران اربعین بیان کرد: در بستر سامانه سفیر، در این ایام منتهی به اربعین برای رفاه حال زائران، خدماتی توسط ثبت احوال استان سمنان ارائه می شود.

وی افزود: زائران اگر احیاناً درخواست مدارک مفقود شده از جمله مثلاً شناسنامه و درخواست فقدان را به دفاتر پیشخوان اعلام کرده اند می توانند از سامانه سفیر ثبت احوال گواهی خروج یکبار از کشور را از سامانه ثبت احوال دریافت نمایند و بتوانند به سفر معنوی اربعین بروند.

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان با بیان اینکه تاریخ مفقودی شناسنامه و دیگر مدارک بعلاوه کد پیگیری تنها چیزهایی است که سامانه ثبت احوال از آنان درخواست می کند تا به آنان مجوز خروج داده شود، تاکید کرد: کسانی که شناسنامه و کارت ملی و ... را گم کرده اند نگران نباشند می توانند به سفر اربعین اعزام شوند.

کاظمی با بیان اینکه سامانه ثبت احوال به صورت خودکار به داوطلبان گواهی می دهد و این کار معطلی خاصی هم ندارد، بیان کرد: این خدمات غیرحضوری است و نیازی به حضور در ثبت احوال هم نیست.

وی با بیان اینکه کد یکتا بعلاوه پیامک بعد از ثبت درخواست در سامانه برای افراد ارسال می شود که با همان می توانند اقدام نمایند، افزود: کد اعتبار سنجی و یکتا توسط ادارات گذرنامه قابل ارجاع و قانونی است و همان کد را می توانند داوطلبان برای گذرنامه اعلام دارند و نیازی به مدارک مفقودی هم نیست.

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان با بیان اینکه البته باید توجه داشت که گواهی مذکور تنها ۱۵ روز اعتبار دارد، گفت: بعد از این مدت هیچ اعتباری از سوی گواهی وجود ندارد و این موضوع تنها برای اربعین مقدور شده است.

کاظمی بیان کرد: برای شناسنامه هایی که در صف تعویض قرار دارند برای مثال مستعمل شده اند و هنوز مردم شناسنامه هایشان را دریافت نکرده اند نیز اقداماتی صورت گرفته به این صورت که ما با اداره کل پست هماهنگی هایی را صورت داده ایم که شناسنامه های جدید افراد تنها در ظرف ۷۲ ساعت صادر و ارسال شود.