همبستگی بر محور امام حسین (ع) ایستادگی مقابل صهیونیست هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا امامی امام جمعه مهاباد که در همایش اربعین و همگرایی اسلامی سخن می گفت افزود: همبستگی بر محور امام حسین (ع) امروز برای همه مسلمانان یک معنا دارد و آن ایستادگی در مقابل ظلم صهیونیست هاست.



وی افزود: درس عاشورا فهم این معناست که در مقابل ظلم فراگیر یک ظالم، چیزی به نام پرچم سفید نداریم. یعنی چه دیروز و چه امروز در غزه تا لبنان تا ایران، علیه ظلم آمریکایی و اسرائیلی نباید پرچم سفیدی بالا رود. مفهوم هیهات من الذله که پیام عاشوراست، باید محور همبستگی ما باشد.

امام جمعه مهاباد با تاکید بر اندیشه های آیت الله شهید خامنه ای گفت: اینکه جریان هایی بخواهند همبستگی را طور دیگری معنا کنند و مسیرشان را از مسیر ظلم ستیزی امام حسین (ع) جدا کنند، این ضد وحدت است و نباید تن به این تفرق ها بدهیم.

وی اضافه کرد: همبستگی ما بر محور اندیشه عاشورا، یعنی حمله دشمن انسانیت و دشمن بشریت به عراق و لبنان و ایران همگی یک خط محوری دارند. خط محوری عاشورا یعنی ما کربلا را امروز در صحنه ایران و جهان پیدا کنیم که حقیقت تمام نشدنی ست.

ماموستا امامی ضمن اینکه بخش هایی از سخنانش را به عربی و فارسی و کردی بیان کرد، ادامه داد : زبان، لهجه، جغرافیا، اقوام، ملت ها، مذاهب هیچ کدام این ها شاخص شناخت حقیقت علیه ظلم و جور نیستند و معنای ظلم ستیزی برای انسان روشن است.

وی افزود: آنچه ضروری دیدم در این همایش چه به زبان عربی و چه فارسی و چه کردی مطرح کنم این است که امام حسین (ع) و پیامش یک پیام است به زبان های مختلف.

همایش اربعین و همگرایی اسلامی از مجموعه نشست های علمی پژوهشی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین است که در کربلای معلی و نجف اشرف برگزار می شود.