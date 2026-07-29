مدودف: حدود ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه گفت: تحریم‌های بی حد و اندازه‌ای علیه روسیه اعمال شده است؛ هیچ کشوری در طول تاریخ چنین چیزی را به خود ندیده است.

معاون شورای امنیت روسیه ادامه داد: دشمنان همیشه سعی در بی‌ثبات کردن اوضاع روسیه داشته‌اند؛ این واقعیت که نمی توان روسیه را تابع خود کرد برایشان مطلوب نیست. حدود ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده است و از هر گوشه و کناری علیه روسیه فشار اعمال می شود.

دیمیتری مدودف سپس افزود: غرب فکر می‌کرد می‌تواند روسیه را مطیع اراده خود کند، اما موفق نشد. تاب‌آوری و استقامت روسیه اکنون از جمله از نظر اقتصادی در معرض آزمون قرار دارد. غرب از اوکراین به عنوان ابزاری برای نابودی روسیه استفاده می‌کند و این موضوع را پنهان هم نمی‌کند. حفظ روسیه تنها با پیروزی در عملیات نظامی ویژه امکان‌پذیر است.