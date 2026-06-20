روسیه: ایران مقابل آمریکا شکست نخورد؛ هدف اسرائیل محقق نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به توافق میان ایران و آمریکا تاکید کرد: تهران با وجود هدف قرار گرفتن رهبر این کشور و حملات صورت گرفته، در جنگ با آمریکا شکست نخورد.

وی اضافه کرد: توافق میان ایران و آمریکا به آسانی قابل فروپاشی است چرا که شاهد تنش های جدید هستیم و این همان چیزی است که کابینه نتانیاهو نیاز دارد. بنابراین نمی توان انتظار تحقق صلح را داشت.

مدودف تصریح کرد: اسرائیل در قبال عدم تحقق برآوردهای خود مبنی بر شکست کامل ایران احساس نارضایتی می کند و به دنبال انتقام گرفتن خواهد بود!

وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد مسکو امیدوار است آمریکا و ایران به‌ طور کامل و با حسن نیت به توافقی که میان دو طرف حاصل شده است، پایبند باشند.

در همین حال «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد پیشنهادهای مسکو برای حل بحران پیرامون ایران همچنان روی میز قرار دارد و ممکن است همچنان مورد نیاز باشد.