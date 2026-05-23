۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۵

روسیه: سلطه غرب بر مجامع بین‌المللی به اعتبار آنها صدمه زده است

یک مقام ارشد روسیه گفت پلتفرم‌ها و مجامع برجسته بین‌المللی به خاطر اعمال نفوذ غرب، اعتبار خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه گفت که پلتفرم ها و مجامع بین‌المللیِ اصلی که کشورهای غربی در آنها نفوذ و تسلط دارند، مدت‌هاست اعتبار خود را از دست داده‌اند و تفکرات بلوک‌محورِ محدود دارند.

کشورهای مختلف جهان درباره اعمال نفوذ غرب بر مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن معترض هستند.

کشورهای در حال توسعه به عنوان قربانیان نظام نابرابر جهانی معتقدند سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن به اهرم قدرت های مسلط جهانی از جمله قدرت های غربی برای اعمال فشار بر آنها تبدیل شده اند.

