به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف نایبرئیس شورای امنیت روسیه گفت که پلتفرم ها و مجامع بینالمللیِ اصلی که کشورهای غربی در آنها نفوذ و تسلط دارند، مدتهاست اعتبار خود را از دست دادهاند و تفکرات بلوکمحورِ محدود دارند.
کشورهای مختلف جهان درباره اعمال نفوذ غرب بر مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن معترض هستند.
کشورهای در حال توسعه به عنوان قربانیان نظام نابرابر جهانی معتقدند سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن به اهرم قدرت های مسلط جهانی از جمله قدرت های غربی برای اعمال فشار بر آنها تبدیل شده اند.
نظر شما