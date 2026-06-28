به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو درباره نیت واقعی مقامات ارمنستان نه بر اساس اظهارات، بلکه بر پایه اقدامات عملی آنها قضاوت خواهد کرد. قطع روابط ایروان با مسکو پیامدهای سنگینی برای مردم ارمنستان خواهد داشت و اتحادیه اروپا هیچ اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد. مسکو امیدوار است حزب پاشینیان به نظر اکثریت رأی‌دهندگان در ارمنستان توجه کند. برخورد و تسویه‌حساب با مخالفان سیاسی به شاخصه اصلی تیم حاکم کنونی در ارمنستان تبدیل شده است. غرب به ارمنستان به‌عنوان ابزاری برای مقابله با روسیه نگاه می‌کند و به پاکسازی صحنه سیاسی این کشور علاقه‌مند است. مداخله غرب در کارزار انتخاباتی ارمنستان بی‌سابقه بوده و آنها دستگاه دولتی این کشور را تحت کنترل مستقیم خود قرار داده‌اند.

معاون شورای امنیت روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوره کنونی، دشوارترین مقطع در تاریخ معاصر روسیه است. حزب روسیه واحد با تیمی قدرتمند وارد انتخابات پیش‌رو می‌شود. حزب روسیه واحد به اجرای مأموریت‌های تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور، از جمله تحقق پیروزی، ادامه خواهد داد. دشمنان تلاش خواهند کرد روند کارزار انتخاباتی را مختل کنند تا روسیه را بی‌ثبات سازند. وحدت روسیه از تمدن غرب نیرومندتر است.

وی سپس اضافه کرد: حمایت غرب از کی‌یف به فروپاشی عملی اوکراین منجر شده است. نیروهای مسلح روسیه در برابر گروهی از دشمنان سرسخت و کینه‌توز ایستادگی می‌کنند. مخالفان روسیه می‌خواهند این کشور از نقشه جهان محو شود. بدون پیروزی در عملیات ویژه نظامی، هیچ امنیتی برای روسیه وجود نخواهد داشت.