قلندری:بخش زنان در بیمارستان تخصصی ایثار اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری ظهر سه شنبه در جریان بازدید از بیمارستان تخصصی ایثار اردبیل، از آغاز برنامهریزیها برای راهاندازی بخش زنان در این مرکز درمانی خبر داد و اظهار کرد: که این پروژه بهزودی وارد مرحله اجرایی میشود.
وی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات جامع به جامعه هدف ایثارگری، افزود: بخش اوژانس این بیمارستان نیز برای خدماترسانی مؤثر به جانبازان، ایثارگران، خانواده معظم شهدا و عموم مردم ایجاد خواهد شد.
فرماندار اردبیل توسعه زیرساختهای درمانی را از اولویتهای جدی شهرستان دانست و بیان کرد: حمایت از گسترش فعالیتهای بیمارستان ایثار، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات پزشکی و رفاهی به جامعه ایثارگری خواهد بود.
وی ادامه داد: این بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی است و افزایش ظرفیت تختها در دستور کار مدیریت و مجموعه پشتیبان قرار دارد و همچنین بخش فیزیوتراپی و خانه ایثار بهتازگی در این مرکز ایجاد شده و در حال ارائه خدمات به مراجعان است.
قلندری تأکید کرد: تمام تلاش ها برای ارتقای خدماترسانی مطلوب به جانبازان، ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا و توسعه امکانات رفاهی و درمانی متناسب با شأن این عزیزان است.
