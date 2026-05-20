به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم امیر حسامی اظهار کرد: اعلام یک آتش سوزی ظهر چهارشنبه در بخشی از اتاق طبقه اول ساختمان ویلایی واقع در بلوار بهمن رخ داده بود که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۲۱ و ۲۹ به همراه نجات تخصصی ایستگاه ۳۸ و همچنین نیروهای اوژانس در محل حاضر شدند.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: در این حادثه دو دختر معلول جسمی در طبقه اول منزل محبوس شده بودند که همکاران ما با سرعت عمل و استفاده از تجهیزات تخصصی، این دو نفر را از محل حریق خارج و به محل امن منتقل کردند.

وی افزود: خوشبختانه هر دو نفر بدون آسیب جانی نجات یافته و هیچ گونه مصدوم یا فوتی در این حادثه گزارش نشده است.

حسامی بیان کرد: از شهروندان درخواست می شود در صورت حضور افراد دارای معلولیت یا کم‌توانی در منزل، نسبت به نصب تجهیزات اعلام حریق و برنامه‌ریزی برای خروج اضطراری اقدامات لازم را انجام دهند.