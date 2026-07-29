شکارچیان غیرمجاز در چگنی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: طی گشت و کنترل نیروهای یگان اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان چگنی در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان و باتوجه‌به دریافت گزارشاتی از همیاران محیط‌زیست مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در سطح منطقه طی یک عملیات غافلگیرانه و همچنین کمین در گذرگاه‌های حضور این شکارچیان، موفق شدند یک گروه متخلفین زیست‌محیطی را قبل از انجام هر گونه اقدام به شکار دستگیر کنند.

وی گفت: از این متخلفین چهار قبضه اسلحه تک لول شکاری مجاز، یک قبضه اسلحه جنگی کلاشنیکف، دوقبضه اسلحه کلت کمری، یک دستگاه دوربین شکاری، دو خشاب کلت کمری، دو خشاب کلاشنیکف و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان با اشاره به اینکه پرونده این متخلفین برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است، بیان داشت: نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست در سطح استان باتوجه‌به برنامه‌ریزی‌های انجام شده مطابق قوانین با متخلفین زیست‌محیطی برخورد می‌کند.

فرمان پور، ضمن قدردانی از نیروهای یگان حفاظت محیط شهرستان چگنی در برخورد با متخلفین زیست‌محیطی، از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به نزدیک‌ترین ادارات حفاظت محیط‌زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.