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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

مصر: علت آتش‌سوزی در تأسیسات گازی آمریکا، حمله پهپادی بوده است

مصر: علت آتش‌سوزی در تأسیسات گازی آمریکا، حمله پهپادی بوده است

دولت مصر اعلام کرد که آتش‌سوزی روز گذشته در تأسیسات گازی آمریکا در بندر «دمیاط»، بر اثر حمله پهپادی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هیئت وزیران مصر به شایعات در خصوص حادثه روز گذشته در بندر دمیاط پایان داد و اعلام کرد که آتش‌سوزی روز گذشته در دو کشتی در این بندر، بر اثر حمله یک پهپاد بوده است.

این خبر در حالی است که مقام های رسمی مصر روز گذشته هر گونه حمله پهپادی به کشتی‌ها در بندر دمیاط را تکذیب کرده بودند.

کمیته مدیریت بندر دمیاط هم در بیانیه ای مدعی شده است که خدمات دریایی و لجستیکی در این بندر به صورت شبانه روزی و بدون توقف، بر اساس نیاز خطوط کشتیرانی انجام خواهد شد.

شرکت امنیت دریایی «امبری» (Ambrey) دیروز چهارشنبه اعلام کرد که یک مرکز ذخیره‌ سازی شناور گاز طبیعی مایع (LNG) با مالکیت آمریکا در بندر دمیاط مصر هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که مرکز ذخیره‌سازی شناور LNG با پرچم جزایر مارشال در دمیاط مصر هدف حمله دست‌کم یک پهپاد قرار گرفت.

کد مطلب 6903706

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