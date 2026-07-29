  1. استانها
  2. قم
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

کشف و ضبط ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک واحد تجاری در قم

کشف و ضبط ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک واحد تجاری در قم

قم- در جریان گشت زنی های شرکت توزیع نیروی برق قم و پلیس امنیت اقتصادی، تعداد ۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان قم شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجفی مجری جمع آوری برق های غیرمجاز و رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم اعلام کرد: در جریان بازدیدهای تخصصی پیش از ظهر امروز با مشارکت کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم و عوامل پلیس امنیت اقتصادی، از یک واحد تجاری در قم تعداد ۸ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی و جمع آوری شد.

نجفی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز گفت: از هم‌ استانی‌ های گرامی تقاضا می‌ شود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه سمات به نشانی tavanir.org.ir/samaat گزارش کنند.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد و در دستورالعمل های ابلاغی شرکت توانیر و وزارت نیرو نیز سقف پرداخت پاداش به گزارش دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش رسیده است ، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.

کد مطلب 6903294
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها