کشف و ضبط ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک واحد تجاری در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجفی مجری جمع آوری برق های غیرمجاز و رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم اعلام کرد: در جریان بازدیدهای تخصصی پیش از ظهر امروز با مشارکت کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم و عوامل پلیس امنیت اقتصادی، از یک واحد تجاری در قم تعداد ۸ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی و جمع آوری شد.



نجفی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز گفت: از هم‌ استانی‌ های گرامی تقاضا می‌ شود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه سمات به نشانی tavanir.org.ir/samaat گزارش کنند.



وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد و در دستورالعمل های ابلاغی شرکت توانیر و وزارت نیرو نیز سقف پرداخت پاداش به گزارش دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش رسیده است ، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.