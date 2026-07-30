تسریع در ساخت بیمارستان جدید پلیس در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر سید بصیر هاشمی عصر پنجشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان فارس، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی و تقویت همکاریهای بینبخشی، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز آماده است با استفاده از ظرفیتهای کارشناسی و اجرایی خود، روند صدور مجوزهای قانونی و تخصصی بیمارستان جدید نیروی انتظامی را تسهیل و پیگیری کند.
این نشست با هدف بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای مشترک در حوزه سلامت و تسریع در روند احداث بیمارستان جدید نیروی انتظامی در شیراز برگزار شد.
همافزایی نیروهای سلامت و انتظامی برای خدمت به مردم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای نیروهای نظامی و انتظامی و شهدای مدافع سلامت، گفت: کادر سلامت همواره دوشادوش نیروهای نظامی و انتظامی در مسیر خدمت به مردم حضور داشتهاند و این تعامل و همافزایی میتواند نقش مؤثری در ارتقای امنیت، سلامت و آرامش جامعه داشته باشد.
هاشمی با اشاره به ظرفیت بیمارستانهای نظامی و انتظامی در تکمیل زنجیره خدمات سلامت افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز تمامی ظرفیتهای کارشناسی و اجرایی خود را برای تسهیل روند اخذ مجوزهای قانونی، پیگیری مراحل احداث و فراهم شدن زمینه بهرهبرداری از بیمارستان جدید نیروی انتظامی به کار خواهد گرفت.
خیران سلامت میتوانند روند احداث بیمارستان را شتاب دهند
وی بهرهگیری از ظرفیت خیران سلامت را یکی از عوامل مؤثر در سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه دانست و بیان کرد: مشارکت خیران میتواند روند تکمیل این مرکز درمانی را تسریع کرده و زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از آن را برای ارائه خدمات سلامت به مردم فراهم کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بر توسعه متوازن خدمات درمانی بر مبنای شاخصهای آمایش سرزمینی تأکید کرد و گفت: تقویت همکاری میان مراکز درمانی دانشگاهی و بیمارستانهای وابسته به سایر نهادها، موجب همافزایی ظرفیتهای درمانی، افزایش تابآوری نظام سلامت و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم خواهد شد.
خدمات بیمارستان جدید پلیس در فارس به عموم مردم نیز ارائه میشود
سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس نیز در این نشست با قدردانی از همکاریهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گزارشی از هماهنگیهای صورت گرفته و تفاهمنامههای انجام شده در زمینه واگذاری زمین مورد نیاز برای احداث بیمارستان جدید نیروی انتظامی ارائه کرد.
وی با اشاره به رویکرد نیروی انتظامی برای توسعه خدمات درمانی، اظهار کرد: اولویت ما در اجرای این پروژه، ارائه خدمات سلامت به عموم مردم در کنار کارکنان نیروی انتظامی است.
سردار ملکی با تأکید بر اهمیت احداث این مرکز درمانی، خواستار تداوم همکاری و حمایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای آغاز عملیات اجرایی و تسریع در روند احداث بیمارستان جدید نیروی انتظامی شد.
رفع موانع اجرایی نیازمند همکاری بینبخشی است
محمدهادی ایمانیه، عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نیز در این نشست با تشریح آثار و دستاوردهای احداث بیمارستان جدید نیروی انتظامی بر شاخصهای سلامت استان، بر ضرورت هماهنگی و همکاری بینبخشی برای رفع موانع اجرایی این پروژه تأکید کرد.
وی توسعه ظرفیتهای درمانی و استفاده از توان دستگاههای مختلف برای اجرای طرحهای سلامتمحور را عاملی مؤثر در ارتقای سطح خدمات درمانی استان دانست.
فرآیند صدور مجوزهای تخصصی در حال پیگیری است
امین نیاکان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با ارائه گزارشی از فرآیندهای فنی و اقدامات انجام شده برای صدور مجوزهای تخصصی، از آمادگی معاونت درمان برای پیگیری و تسهیل روند قانونی احداث بیمارستان جدید نیروی انتظامی خبر داد.
لازم به توضیح است در این نشست، کوروش عزیزی، مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی و فرماندهی انتظامی استان فارس نیز حضور داشتند.
احداث بیمارستان جدید نیروی انتظامی در شیراز از جمله طرحهایی است که با هدف توسعه ظرفیتهای درمانی استان و تقویت زیرساختهای سلامت در دستور کار قرار گرفته و بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی و خیران سلامت میتواند روند اجرای آن را شتاب بخشد.
نظر شما