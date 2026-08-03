رضایی: اقتدار و توان جمهوری اسلامی ایران بیشتر از گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی دوشنبه شب در اجتماع جاماندگان اربعین در دهقاید با اشاره به توصیه رهبر انقلاب در دوران شیوع کرونا برای قرائت زیارت اربعین از راه دور، اظهار کرد: در روایات آمده است هر کس دلش با حضرت سیدالشهدا (ع) باشد، زائر آن حضرت است و همه کسانی که دل در گرو نهضت عاشورا دارند، در شمار زائران اربعین قرار می‌گیرند.

وی افزود: اربعینی بودن تنها به حضور در مسیر نجف تا کربلا محدود نیست، بلکه همه کسانی که در هر نقطه‌ای از جهان پرچم و پیام قیام عاشورا را برافراشته‌اند و برای دفاع از ارزش‌های حسینی تلاش می‌کنند، در زمره یاران حضرت سیدالشهدا (ع) هستند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تجلیل از نیروهای مسلح کشور گفت: پاسداران، ارتشیان، مرزبانان و همه رزمندگانی که در تنگه هرمز، خلیج فارس، بوشهر، عسلویه، خوزستان و دیگر نقاط کشور از امنیت و عزت ایران اسلامی دفاع می‌کنند، ادامه‌دهندگان راه عاشورا و از اصحاب اربعین هستند.

رضایی با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف تصریح کرد: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط، از دوران جنگ گرفته تا امروز، پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و نهضت حسینی ایستاده‌اند و با حضور خود، پیام «هیهات من‌الذله» را زنده نگه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه عاشورا نماد مبارزه با ظلم، فساد و استکبار است، گفت: در هر زمان انسان‌ها باید جایگاه خود را در جبهه حق و باطل مشخص کنند و ملت ایران با ایستادگی در مسیر انقلاب اسلامی، از جریان حق دفاع کرده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت منطقه اظهار کرد: با اطمینان می‌گویم توان، قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت امروز نسبت به شش ماه گذشته افزایش یافته و دشمنان با وجود تهدیدها و رجزخوانی‌ها، توان حمله همه‌جانبه به ایران را ندارند.

وی افزود: دشمنان بارها از اشغال مناطق جنوبی و جزایر ایران سخن گفتند، اما نتوانستند اقدامی انجام دهند، زیرا با اقتدار نیروهای مسلح، تجهیزات پیشرفته و آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران مواجه هستند.

رضایی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی، نیروهای مسلح و پشتیبانی ملت، در برابر تهدیدها و تحریم‌ها ایستاده است و اگر دشمنان بار دیگر دچار خطای محاسباتی شوند، با پاسخی سخت‌تر و شکستی سنگین‌تر روبه‌رو خواهند شد.