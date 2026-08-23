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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

استاندار بوشهر: طرح جامع خارگ طبق خواسته مردم پیش می‌رود

استاندار بوشهر: طرح جامع خارگ طبق خواسته مردم پیش می‌رود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: به مردم جزیره خارگ اطمینان می‌دهم که طرح جامع طبق خواسته و مطالبه مردم پیش خواهد رفت و نظرات آنان در این مسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست با مسئولان جزیره خارگ با تأکید بر نقش مردم در روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آینده جزیره خارگ اظهار کرد: به مردم جزیره خارگ اطمینان می‌دهم که طرح جامع طبق خواسته و مطالبه مردم پیش خواهد رفت و نظرات آنان در این مسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر خارگ، در این نشست با اشاره به اهمیت طرح جامع جزیره اظهار کرد: طرح جامع خارگ یکی از مهم‌ترین اسناد توسعه‌ای جزیره است و تصمیم‌گیری درباره آن باید با توجه به شرایط، ظرفیت‌ها و مطالبات واقعی مردم و با نگاه به آینده خارگ انجام شود.

بهروز خواجه، تعیین تکلیف اسناد مالکیت و حقوق مالکانه مردم را از دیگر مطالبات اساسی شهروندان خارگ دانست و افزود: مردم این جزیره سال‌ها در کنار صنعت نفت زندگی کرده و در استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور نقش داشته‌اند و برخورداری از اسناد مالکیت و حقوق قانونی، مطالبه‌ای به‌حق و جدی است.

استاندار بوشهر: طرح جامع خارگ طبق خواسته مردم پیش می‌رود

رئیس شورای اسلامی شهر خارگ همچنین با اشاره به ظرفیت‌های جوانان و نوجوانان جزیره، خواستار توجه بیشتر به حوزه ورزش شد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی، به‌ویژه تعویض زمین چمن ورزشگاه ملاح‌زاده، حمایت از باشگاه‌ها و فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای بومی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

خواجه با بیان اینکه مردم خارگ شایسته برخورداری از خدمات متناسب با جایگاه این جزیره هستند، ادامه داد: با وجود نقش مهم خارگ در اقتصاد کشور، همچنان برخی محرومیت‌ها و کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف وجود دارد که رفع آنها نیازمند توجه و پیگیری جدی مسئولان است.

کد مطلب 6925385

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