به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست با مسئولان جزیره خارگ با تأکید بر نقش مردم در روند تصمیمگیریهای مرتبط با آینده جزیره خارگ اظهار کرد: به مردم جزیره خارگ اطمینان میدهم که طرح جامع طبق خواسته و مطالبه مردم پیش خواهد رفت و نظرات آنان در این مسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر خارگ، در این نشست با اشاره به اهمیت طرح جامع جزیره اظهار کرد: طرح جامع خارگ یکی از مهمترین اسناد توسعهای جزیره است و تصمیمگیری درباره آن باید با توجه به شرایط، ظرفیتها و مطالبات واقعی مردم و با نگاه به آینده خارگ انجام شود.
بهروز خواجه، تعیین تکلیف اسناد مالکیت و حقوق مالکانه مردم را از دیگر مطالبات اساسی شهروندان خارگ دانست و افزود: مردم این جزیره سالها در کنار صنعت نفت زندگی کرده و در استمرار فعالیتهای اقتصادی کشور نقش داشتهاند و برخورداری از اسناد مالکیت و حقوق قانونی، مطالبهای بهحق و جدی است.
رئیس شورای اسلامی شهر خارگ همچنین با اشاره به ظرفیتهای جوانان و نوجوانان جزیره، خواستار توجه بیشتر به حوزه ورزش شد و گفت: توسعه زیرساختهای ورزشی، بهویژه تعویض زمین چمن ورزشگاه ملاحزاده، حمایت از باشگاهها و فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای بومی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
خواجه با بیان اینکه مردم خارگ شایسته برخورداری از خدمات متناسب با جایگاه این جزیره هستند، ادامه داد: با وجود نقش مهم خارگ در اقتصاد کشور، همچنان برخی محرومیتها و کاستیها در حوزههای مختلف وجود دارد که رفع آنها نیازمند توجه و پیگیری جدی مسئولان است.
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