۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

روایت های شنیدنی همسر شهید «اصغر نیازی»

چناران- در این فیلم با روایت های شنیدنی در خصوص شهید «اصغر نیازی» از زبان همسر وی همراه باشید.

به گزارش خبرنگار مهر، همسر شهید نیازی در روایتی شنیدنی از سبک زندگی این شهید به تبیین ویژگیهایی پرداخت که او را شایسته دریافت مدال زرین شهادت کرد.

معصومه عاملی با برشمردن جلوه‌هایی از ایثار اجتماعی پاسدار شهید نیازی اظهار کرد: شهادت پاداش زیستن مجاهدانه‌ای است که در آن، گره‌گشایی از کار مردم بر هر چیزی مقدم می‌شود.

گفتنی است؛ پاسدار شهید اصغر نیازی در تاریخ اول شهریور ۱۳۵۶ دیده به جهان گشود و در نهایت در جریان اغتشاشات دیماه سال گذشته برای دفاع از مردم شهرش دربرابر اغتشاشگران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

گزارشگر: ملیحه مداح

