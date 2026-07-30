ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درمانگاه «امالقرا» در نجف اشرف از سوم تا هفتم مردادماه، در مجموع ۱۰ هزار و ۵۱۲ خدمت درمانی به زائران اربعین حسینی ارائه کرده است.
وی با اشاره به جزئیات این خدمات افزود: در این مدت، ۴ هزار و ۳۵۹ نسخه دارویی برای مراجعان صادر شده، ۳ هزار و ۱۴ ویزیت عمومی، یکهزار و ۵۳۵ ویزیت تخصصی و یکهزار و ۶۰۴ خدمت پرستاری به زائران ارائه شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی با بیان اینکه روند خدمترسانی به زائران به صورت شبانهروزی ادامه دارد، تصریح کرد: تیمهای درمانی، پزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب هلالاحمر با آمادگی کامل در درمانگاه «امالقرا» مستقر هستند تا خدمات مورد نیاز زائران را در سریعترین زمان ممکن ارائه کنند.
محبان تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص و داوطلب، تلاش دارد خدمات درمانی مطلوب و باکیفیتی را به زائران اربعین حسینی ارائه کند و این روند تا پایان مأموریت اربعین ادامه خواهد داشت.
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