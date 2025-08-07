به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از پایانه مرزی باشماق مریوان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی ثبتنام زائران اربعین نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که این نشاندهنده استقبال مردم از تردد از مرز باشماق است.
وی با بیان اینکه مردم استان کردستان نیز از حضور زائران در منطقه استقبال گستردهای دارند، افزود: زیرساختها و امکانات مرزی از جمله موکبها، مراکز درمانی، خدمات هلالاحمر، آب شرب، حملونقل و سایر خدمات مورد نیاز زائران در مرز باشماق فراهم شده است.
زارعیکوشا با اشاره به کاهش زمان خروج زائران از مرز گفت: طبق گزارش فرماندار مریوان، تشریفات خروج و مهر گذرنامه در کمترین زمان ممکن، حدود ۱۵ ثانیه، انجام میشود که خود گامی مؤثر در تسهیل عبور زائران به شمار میرود.
استاندار کردستان از رایگان بودن حملونقل در خاک اقلیم کردستان عراق پس از عبور از مرز باشماق خبر داد و گفت: شرایط آبوهوایی این منطقه نسبت به دیگر مرزهای خروجی کشور خنکتر بوده و طبیعت آن نیز جذابتر است که این امر خود عاملی برای رغبت بیشتر زائران به انتخاب این مرز شده است.
وی با اشاره به ظرفیت ناوگان حملونقل استان در ایام اربعین گفت: ۱۲۰ دستگاه اتوبوس خصوصی در استان برای جابجایی زائران ساماندهی شدهاند که تمامی آنها در خدمت طرح اربعین خواهند بود.
زارعیکوشا همچنین از آمادگی کامل مجموعههای انتظامی و امنیتی در ایام اربعین خبر داد و تصریح کرد: نیروهای مختلف از جمله مرزبانی، پلیس راه، پلیس راهور، پلیس امنیت، پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر بخشها با هماهنگی کامل در مرز باشماق و شهرستان مریوان حضور دارند تا امنیت، آرامش و نظم تردد زائران را تأمین کنند.
